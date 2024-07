Još Olimpijske igre i kraj: Endi Marej završava karijeru

Samo još nekoliko mečeva!

"Stigao sam u Pariz na svoj posljednji teniski turnir", napisao je Endi Marej na tviteru i tako obznanio ono o čemu se dugo spekulisalo, da će se povući nakon Olimpjskih igara u Parizu. Tako je još jedan rival Novaka Đokovića rešio da odustane dok Srbin još juri titule. Pratili smo njegovu dramu pred Vimbldon, kada je dao sve od sebe da se oporavi, makar za dubl, ali nije uspio, Tada je najavio da bi volio da se još jednom nađe na svom omiljenom turniru, ali da bi mogao i da se povuče nakon Olimpijskih igara.

"Rekao bih da je vjerovatnije da neću igrati u singlu, ali takođe j***no sam u rehabilitaciji 24/7 kako bih dao sebi šansu da opet igram ovdje. Očigledno da je prošla nedjelja bila jako teška i mnogo toga se desilo sa mojim planovima da završim karijeru na Olimpijskim igrama. Ako ne postoji šansa da igram Vimbldom, što sam mislio da je slučaj prije nedjelju dana kada sam se konsultovao sa timom i kada su mi rekli da moram da se oporavljam šest do 12 nedjelja, ne bih sjedio ovdje i čekao do posljednjeg momenta da se povučem iz žrijeba. Radim sve što mogu da bih igrao. Treniram na terenu, radim rehabilitacije i pokušavam da ubrzam proces kako bi sebi dao šansu da igram. Nije sigurno da li ću stoprocentno biti spreman da igram ili ću biti spreman nula odsto. Takva je situacija", rekao je on pred Vimbldon, na kome se na kraju nije pojavio u singlu.

Sada će na pariskoj šljaci odigrati posljednji turnir, a za razliku od Novaka Đokovića koji se nada tituli, Marej je srećan što je tu. Mučio se sa povredama, igra sa vještačkim kukom, a igrač koji je 41 nedjelju bio prvi na ATP listi sada je daleko od forme koja mu je donijela dvije zlatne olimpijske medalje u singlu u Londonu 2012. i Riju 2016. godine. Uz to ima i londonsko srebro kada je u miks dublu igrao sa Laurom Robson. U karijeri je osvojio 46 turnira, od toga tri grend slema. Dva puta je uzimao Vimbldon 2013. i 2016. godine, a US Open je osvojio 2012. godine što mu je bio prvi trofej. U Londonu će nastupiti u sinlgu, ali i u dublu.