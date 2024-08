Novak ogrnuo trobojku i šokirao sve: Hoću i na Olimpijske igre u Los Anđelesu!

Novak Đoković planira da učestvuje i na Olimpijskim igrama 2028. godine u Americi.

Novak Đoković je pokazao cijelom svijetu kako to radi najbolji svih vremena. U junu je bio na operaciji meniskusa u Parizu, a u avgustu je osvojio zlatnu olimpijsku medalju! Zaista nestvarno. I to nije sve, ne želi da stane, hoće da igra i u Los Anđelesu 2028. godine! Poručio je to ogrnut srpskom trobojkom.

Došao je na konferenciju i potvrdio plan poslije pitanja da je Marijan Vajda rekao da će, ako ne osvoji u Parizu, da ide po zlato u Americi.

"Zato je to rekao, dobro me zna, kao i moji roditelji. Igrao bih. Ja i dalje želim da igram u Los Anđelesu, uživam da igram za Srbiju, da budem dio Olimpijskog tima", jasan je Novak koji će tada imati 41 godinu i očigledno ne planira da se zaustavi.

Priznao je da je bilo sumnji, ali da je znao šta može.

"Naravno da postoje sumnje, ali je vjera jača od toga. Znao sam da imam 37 godina i da ne znam koliko ću još šansi imati, htio sam da utišam svu buku oko mene, da se fokusiram na teren, da je tamo najveća bitka. Uspio sam to protiv momka koji je trenutno najbolji na svijetu. Bio sam na terenu, srpska zastava, himna, ma ništa to ne može da nadmaši."

Osvrnuo se na sam meč:

"Spremio sam se za Rolan Garos, Vimbldon i OI, ali me je povreda u Parizu omela. Došao sam do finala u Londonu i tamo je Karlos dominirao. Znao sam da sam sada drugačiji igrač, znao sam da imam šansu i da će da bude drugačije. Bio je nevjerovatan nivo tenisa, čestitam i njemu, igrao je do krajnjih granica, gurao je sebe."

Prisjetio se i početka karijere i prve titule u Amersdorfu (Holandija).

"Naravno da to pamtim, trofej je bio 'Ipad'. Drugačije je kada je zlato oko vrata, ali je taj bi poseban, jer je bio prvi. Nevjerovatno putovanje, tada je mi je supruga Jelena bila djevojka, Vajda je bio trener, ostaće mi to zauvijek u srcu."

