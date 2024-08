Zlatni Hrvat iz Pariza otkrio sve, ne zaboravlja Novakove riječi: On je najveći ikad, ne samo u tenisu!

Braća Martin i Valent Sinković najveći su olimpijci Hrvatske, a imaju poseban odnos sa Novakom Đokovićem.

Izvor: YouTube/Olympics/MONDO/Uroš Arsić

Srbija je priredila veličanstven doček svojim sportistima koji su se sa Olimpijskih igara u Parizu vratili sa odličjima. U Hrvatskoj su takođe dočekani pobjednici, a iako je Hrvatska imala više medalja od Srbije (sedam u odnosu na naših pet) imali su samo dva zlata i zato su na listi završili ispod.

Pored džudistkinje Barbare Matić u kategoriji do 70 kilograma zlato su uzela braća Valent i Martin Sinković, a stariji Valent se u intervjuu za "Indeks", zahvalio - Novaku Đokoviću! Novak je ranije već rekao da je on sada kada je uzeo zlato učinio nešto što su braća Sinković uradila više puta i to mu Sinkovići ne zaboravljaju.

"Da, čuo sam da je to rekao. Kad nešto takvo kaže čovjek koji je jedan od najvećih u istoriji sporta, u svim sportovima, ne samo u tenisu, onda nema druge nego da se osjećaš ponosno. Prekrasna izjava i hvala mu od srca na tome. S Novakom se družimo svaki put kad za to bude prilike. U Tokiju smo zajedno večerali, a sad smo se vidjeli i u Parizu. Rekao nam je da nas podržava, da nas stalno prati, baš kao i mi njega. Zaista lijepo od njega što je to rekao", rekao je za "Indeks" Valent Sinković.

Istakao je da je na Olimpijskim igrama pokušavao da prati što više događaja, pratio je hrvaske sportiste, a očigledno mu komplimenti Novaka Đokovića znače jer je veliki ljubitelj tenisa. Od svih hrvatskih medalja na Olimpijskim igrama u Parizu najdraža mu je bila one Done Vekić.

"Bio sam na svemu. Rukomet, vaterpolo, tenis, Tin Srbić... Dona Vekić me posebno oduševila. Posebno zato što je igrala u polufinalu Vimbldona i imala je jako malo vremena za prilagođavanje na zemlju, koja joj nije najdraža podloga. Baš se na njoj vidjelo s kakvim je motivom igrala za Hrvatsku. Bila je puna samopouzdanja jer nije igrala samo za sebe nego i za svoju državu. Ma oduševila me. Svaka joj čast", rekao je on.