Još jedan veliki otkaz pred US Open: Igrao polufinale Vimbldona, sad neće u Njujork!

Kameron Nori neće igrati na US Openu ove sezone.

Ređaju se otkazi za US Open! Iako ima još nekoliko nedjelja do takmičenja u Njujorku nakon što je svoj nastup otkazao Rafael Nadal sada je još jedno veliko ime odustalo. U Njujorku neće biti nekadašnjeg polufinaliste Vimbldona Kamerona Norija. Teniser rođen u Johanesburgu prije samo dvije godine je bio osmi na svijetu, a sada je 47. i muči se sa povredama. Na US Openu je te 2022. godine stigao do svog rekordnog četvrtog kola, a najveći rezultat mu je osvajanje Indijan Velsa 2021. godine.