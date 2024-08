Pobijedio Srbina, pa se skidao i vrištao na terenu! (Video)

Miomir Kecmanović je u prvom kolu gledao Jošihita Nišioku kako pada na terenu, a poslij drugog - pravi cirkus u režiji Lorenca Muzetija.

Izvor: Twitter/US Open Tennis Championships/Screenshot

I definitivno je spala knjiga na jedno slovo, samo je Novak Đoković ostao na US Openu od srpskih tenisera. Izgubio je i Miomir Kecmanović od koga je bio bolji osvajač bronze na Olimpijskim igrama u Parizu Lorenco Muzeti. Poslije prave drame koja je trajala gotovo četiri sata pobijedio je 3:6, 6:4, 6:4, 2:6, 7:5.

Odlično je odigrao srpski teniser, pružio je veliki otpor, u nekim momentima je bio nadmoćan, ali nije bilo snage za prolaz dalje. U prvom setu je uzeo dva brejka i poveo, u drugom je jednom izgubio servis i izgubio. Pravu dramu smo vidjeli u trećem setu kada je Muzeti uzeo brejk, Miomir ga je vratio, ali je opet izgubio na svoj servis i tako otišao u zaostatak.

Vraito se u četvrtom setu sa čak tri brejka, izborio peti i nakon što mu je Italijan oduzeo servis uspio je da izjednači. Na kraju je popustio u pretposljednjem gemu koji je bio maratonski, a koliko je meč bio neizvjestan govori i ponašanje Muzetija poslije svega. On je nakon pobede skinuo majicu, zatim kriknuo na stadionu i krenuo da pokazuje mišiće. Pogledajte kako je to izgledalo:

Muzeti se ovom pobjedom plasirao u treće kolo US Opena gdje će mu naredni rival biti domaći takmičar Brendon Nakašima. Mnogo je to slabiji protivnik od Muzetija i stiče se utisak da je Kecmaoviću baš malo falilo da dođe do učinka karijere na grend slemovima.

ŠTA JE BILO SA SRBIMA?

Novak Đoković je sada jedini ostao. On je u prvom kolu savladao Radua Albota, zatim mu je Laslo Đere predao meč i naredna prepreka je Aleksej Popirin. Što se Đerea tiče on je nakon pobjede nad Janom Lenardom Štrufom u pet setova u prvom kolu jednostavno stao iako je igrao jako dobro i po priznanju Đokovića na momente bio bolji igrač na terenu.

Miomir Kecmanović je u prvom kolu vidio dramu, predao mu je u petom setu meč Jošihito Nišioka koji je kolabirao na terenu, a u prvom kolu su ispali Dušan Lajović i Hamad Međedović. Lajović je pružio veliki otpor favorizovanom Danilu Medvedevu, uzeo jedan set, ali više nije mogao. Kada je Međedović u pitanju on je igrao pet setova sa Mađarem Fabijanom Marošanom i izgubio.

