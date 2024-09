Sjedio sa Klintonom i Bušom, a krio od svih da je pravoslavac: Kad su ga pitali za rat, preblijedio je!

Jaromir Jagr je jedan od najvećih hokejaša ikada, a godinama je ćutao o tome da je, iako Čeh, pravoslavac. A što se politike tiče – recimo da je volio da se druži sa američkim predsjednicima.

Kladno je na startu češkog prvenstva poraženo na gostovanju u Pardubicama. Bilo je 5:1, a taj meč je bio početak 37. profesionalne hokejaške sezone za legendarnog Jaromira Jagra! On ni sa 52 godine ne odustaje i nastavlja da igra hokej na mjestu na kome je sve i počelo. Jagr je istovremeno igrač i vlasnik tima, a u porazu svoje ekipe na startu šampionata imao je asistenciju za jedini pogodak.

Jagr je u karijeri dva puta bio svjetski prvak sa Češkom, ima dva olimpijska zlata, a u NHL-u je dva puta uzeo Stenli Kup sa Pitsburg Pingvinsima. Već je u Kući slavnih, izabran je u 100 najvećih hokejaša ikada, Pitsburg mu je penzionisao dres, ali ne odustaje.

Odavno je već postao najstariji strijelac u istoriji profesionalnog hokeja, pošto je nadmašio rekord Gordija Houa koji je sa 52 godine i devet dana do sada rekorder. A Jagr nije samo hokejaš – on je javna ličnost koja je više puta šokirala svojim izjavama i postupcima!

GODINAMA KRIO DA JE PRAVOSLAVAC!

Jagr je počeo da se bavi hokejom u rodnom Kladnu još kao dijete, a osamdesetih je ušao u prvi tim. Debitovao je sa 15 godina, a sa 18 je već bio peti pik NHL drafta. Čim je došao u Pitsburg postao je miljenik navijača i legenda jer je dva puta zaredom 1991. i 1992. osvajao Stenli kup, a bio je pet puta najbolji strijelac NHL-a, dok je jednom bio MVP takmičenja. Nosio je i zastavu Češke na Olimpijskim igrama 2010. godine, a poslije mnogo godina karijere u jednom intervjuu je otkrio da je pravoslavac! Na samom kraju karijere u Pitsburgu, 2001. godine on je kršten kao pravoslavac u praškoj pravoslavnoj crkvi.

"Da, jako sam religiozan, ja sam pravoslavac. Ne želim previše da pričam o tome. Jedno vrijeme sam osjećao da mi je to potrebno, intuicija mi je to rekla, a takođe sam upoznao ljude koje je vjerovatno trebalo da upoznam i tako sam postao pravoslavac. Ne mislim više o tome je li mi to bilo suđeno ili nije, to je jednostavno tako", rekao je Jagr u intervjuu u kome je otkrio da je pravoslavac prije nekoliko godina. Kada su mu pomenuli da su pravoslavci uglavnom Rusi, Grci, Srbi i narodi iz Istočne Evrope, rekao je da mu to ne smeta.

"To mi uopšte ne smeta. Makar popravljam moj ruski u crkvi. Nešto smo ga malo učili u školi pod komunizmom, a jezici su nam prililno slični. U našoj crkvi nema postoji jako posebna grupa ljudi koji vjeruju u nešto i energija koju osjećam tamo je odlična", istakao je on.

SA REGANOVOM SLIKOM U ŠKOLU

Izvor: Petrášek Radek / ČTK / Profimedia

Jagr na dresu nosi broj 68, u spomen na 1968. godinu i Praško proljeće. Tada su se desili masovni protesti u cilju liberalizacije u Čehoslovačkoj, a na kraju je Sovjetski Savez sa tenkovima ušao u prestonicu tadašnje države. Pričao je sa zanosom o svom susretu sa kasnijim predsjednikom Češke Vaclavom Havelom, ali i o susretima sa nekim drugim političarima.

"Bio sam srećan kada je Vaclav Havel došao u Vašington posljednji put. Pozvao me je u Bijelu kuću i sjedio sam sa njim za stolom. Na jednoj strani je bila Dagmar Havlova (Havelova supruga prim. aut.), a sa druge predsjednik Buš, sa kojim sam pričao dva sata. Dosta se razumije u sport, bio je čak i vlasnik jednog bejzbol tima u Teksasu. Zna šta se dešava i u hokeju", rekao je tada oduševljeno Jagr.

Nije Buš jedini američki predsjednik sa kojim je Jagr pričao. Iako je pravoslavac, sastajao se i sa Bilom Klintonom čija je administracija pokrenula bombardovanje SR Jugoslavije.

"Buš je na mene ostavio sjajan utisak. imao sam ovakve razgovore i sa Bilom Klintonom, a Ronald Regan me je jednom pozvao kod njega kući. Pomenuo sam američkim medijima da je Regan moj idol i da sam imao njegovu sliku u mom udžbeniku dok smo bili pod komunizmom. Tada mi se zahvalio", ispričao je Jagr, a kada su ga pitali da li može da vjeruje Bušu poslije svega što se desilo u Iraku nije više toliko bio raspoložen za razgovor. Preblijedio je i kao da je probao da promeni temu.

"Ne bih da ulazim previše u te stvari jer mi je mišljenje formirano sa strane. To je kao kad navijači pričaju o tome šta se dešava u svlačionici. Može da se priča da neki igrač mrzi nekog drugog ili da trener radi nešto pogrešno, ali niko od njih nije unutra i ne zna kakva je atmosfera. Zato neću da ulazim u politiku. Lično ne volim nasilje, ali samo će vrijeme reći da li je rat bio ispravan ili ne. Amerika ima poštovanje koje hoće da održi, a borba protiv terorizma je vjerovatno najteža borba. Niko ne zna gdje je protivnik, on je svuda i nigdje. Tako da vjerovatno niko ne zna da li se rat vodi zbog nafte ili zbog terorizma...", rekao je tada Jagr. Kada bi ga sada to isto pitali, šta bi rekao?

(MONDO, Nikola Lalović)