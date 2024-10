Novače, pazi se, Siner ima insajdere: Njih dvojica znaju tajne Srbina!

Novak Đoković igra protiv Janika Sinera za titulu u Šangaju, a na drugoj strani će biti i dvojica njegovih bivših trenera.

Novak Đoković protiv Janika Sinera igra u finalu turnira u Šangaju i pokušaće da osvoji svoju 100. titulu u karijeri. Na drugoj strani mreže biće Italijan, ali će u njegovom stručnom štabu biti i dvojica ljudi koji odlično poznaju Srbina i koji znaju neke njegove tajne - Marko Paniki (kondicioni trener) i Ulises Badio (fizioterapeut). Njih je doveo u stručni štab poslije doping skandala.

Siner je otpustio Đakoma Naldija i Umberta Feraru poslije doping afere i odlučio je da dovede dvojicu ljudi koji su radili sa Novakom. Sigurno će i oni pokušati dodatno da pripreme Sinera za finale određenim savjetima, tako da će srpski as morati da se pripazi i toga pred finalni meč.

Takođe, Sinerov trener Simone Vanjoci bio je na tribinama i pratio je polufinalni duel Novaka i Tejlora Frica, zanimljivo je da je tu bio i trener Karlosa Alkaraza Huan Karlos Ferero. "Ovdje sam došao sa vizijom da dođem do finala i da tražim tu 100. titulu. Imaću šansu protiv najboljeg na svijetu i vidjećemo šta će da se desi. Okrećem se duelu protiv Sinera koji igra sjajan tenis i sigurno je favorit", rekao je Novak poslije polufinala.

Ko je Marko Paniki?

Marko Paniki ima 60 godina i bivši je dvostruki italijanski šampion u skoku udalj. Prvi put je u Novakov tim došao još davne 2018. godine na ideju tadašnjeg trenera Marijana Vajde. Uz prekide, ostao je sve do maja ove godine.

Paniki je ime izgradio kao vrsni stručnjak sarađujući sa nizom atletičara, tenisera, ali i teniskim asocijacijama Italije, Kine, Izraela i Nemačke. Bio je i lični trener mnogim poznatim teniserkama poput Frančeske Skjavone, Li Na, Svetlane Kuznjecove, Danijele Hantuhove, Karin Knap, radio je i sa mnogim teniserima poput Fabija Fonjinija, Kristijana Garina, Iva Karlovića, Filipa Kolšrajbera, Leonarda Majera, Simonea Bolelija...

Inače, Novakov tim nakratko je napustio 2018, ali se vratio 2019. godine umjesto Gebharda Fil-Griča i od tada je bio uz Srbina, da bi od ljeta ponovo došlo do "rokade" kada se Austrijanac vratio u Novakov tim. To je ostavilo Panikija bez posla, da bi tokom US Opena ponovo bio viđen da sarađuje sa drugim teniserima. Ipak, čekao je poziv nekoga iz vrha.

Podsjetimo, Paniki je inače diplomirao na Univerzitetu "NSU" na Floridi na temu "Psihologije u sportu i treniranja", a prethodno je radio i na mnogim prestižnim sportskim akademijama (IMG, Sančez-Kasal), takođe je bio i u nekoliko teniskih federacija (Italija, Njemačka, Kina, Izrael, Hong-Kong). Njegova najveća specijalnost je rad na prevenciji od povreda i jasno je da će iz tog razloga biti od esencijalne važnosti za Janika Sinera.

Siner: Oni se uklapaju dobro u moj tim

Jasno je bilo svima zašto je Siner u svoj tim doveo Panikija, italijanskog stručnjaka za kondiciju i Ulisesa Badija argentinskog fizioterapeuta. Sve to je posljedica otpuštanja članova svog tima zbog doping afere.

Objasnio je i sam zašto je baš njih odabrao.

"Oni se uklapaju dobro. Prije svega, veoma je važno to što su već radili zajedno prethodnih godina, pa se samim tim poznaju dobro. Sada ih i ja polako upoznajem, biće nam potrebno malo vremena, ali veoma sam uzbuđen zbog te saradnje. Izuzetno su profesionalni i smatram da od njih mogu da naučim mnogo stvari, a to je dobra stvar uzevši u obzir da sam mlad teniser. Tako stičem još više iskustva. Da, odlično su se uklopili", rekao je Siner.

Sa njima je unio i neke promjene u igri. "Mnogo radimo na servisu, promijenili smo tu nekoliko stvari. Pokret koji sada izvodim pri servisu drugačiji je, nov je, još uvijek se navikavam na to. Takođe, pokušavam da idem malo više na mrežu, da znam kako da priđem naprijed", jasan je Janik.

