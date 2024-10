Dva domaća poraza nakon drame, pa gostujući trijumf: Odbojkašima Borca tri boda u Ljubinju!

Crveno-plavi su slavili na gostovanju u Hercegovini.

Izvor: Promo/OK Borac

U prva dva kola nove sezone odbojkaši Borca upisali su dva domaća poraza nakon pet setova (Napred i Bosna Sarajevo).

Treće kolo, međutim, donijelo je prvu pobjedu crveno-plavih, na gostovanju u Ljubinju, gdje su morali da nadoknađuju rezultatski deficit.

Prvi set pripao je ekipi iz Hercegovine rezultatom 25:23, nakon što je Ljubinje vezalo tri poena u završnici seta. Odgovorili su crveno-plavi u drugom i trećem periodu, riješivši ih sa 19:25 i 16:25, dok finiš četvrtog nije mogao da prođe bez drame.

Poslije rezultatske klackalice većim dijelom seta, stiglo se do 18:18 poslije čega su odbojkaši u crveno-plavim dresovima nanizali tri poena. Ljubinje je odgovorilo sa dva uzastopna za 20:21, poslije tajm-auta koji je tražio trener Mišo Marjanović gosti su stigli do 20:23, da bi odmah potom domaći serijom 3:0 stigli do egala.

Novim minutom odmora strateg Banjalučana je "sasjekao" tu seriju, a naredna dva poena pripala su Borcu, čime je meč bio zaključen.

LJUBINJE – BORAC 1:3 (25:23, 19:25, 16:25, 23:25)

