Novak je otišao u WC i vratio se kao drugi čovjek: Cicipasova majka opet optužuje Đokovića!

Julija Salnikova, majka Stefanosa Cicipasa, govorila je o finalu Rolan Garosa i preokretu Novaka Đokovića u tom meču.

Majka tenisera Stefanosa Cicipasa Julija Salnikova nedavno je izjavila da je Novak Đoković porijeklom Bosanac, a sada je govorila i o čuvenom preokretu u finalu na Rolan Garosa kad su se sastali olimpijski šampion i njen sin. Meč je završen rezultatom 3:2 (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4) u korist Srbina.

Cicipas je odlično započeo meč, poslije tijesnog prvog seta u drugom je bio više nego ubjedljiv i osvojio ga je 6:2. Činilo se da Novak Đoković nema nikakve šanse u tom finalu, ali je onda napustio teren na nekoliko minuta.

"Kad je Novak otišao na pauzu u toalet, koja nije tako kratko trajala. Sjedili smo i čekali beskonačno dugo, ali je tamo bilo sve po pravilima. I kad se vratio, znala sam da će Novak pobijediti. Vratio se kao druga osoba. Da, da. Kako se to dogodilo? To je pitanje za Novaka", ispričala je majka tenisera na Jutjub kanalu Mister tenis.

Govorio se i o tome da je aktuelni osvajač Igara u Parizu i ranije koristio pauze kada bi mu bio potreban period da konsoliduje svoju igru.

"Pa, to je čudno. Kako je sa osjećam po pitanju toga da Đoković često koristi lažne ljekarske tam-aute. Ako pravila to dozvoljavaju... Vjerovatno, da igrate sa prijateljem negdje, bez novčane naknade, već onako, to bi bilo nepoštovanje. Ipak, izvinite, ovdje je sve po pravilima."

Đoković i Cicipas su se sastali 14 puta, a skor kaže da je Srbin u velikoj prednosti. Đoković je slavio 12 puta, dok je Grk dobio svega dva meča. Prvi 2018. u šesnaestini finala mastersa u Kanadi i drugo godinu dana kasnije u četvrtfinalu Šangaja.