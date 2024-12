Novak Đoković uradio pred Australijan open ono što nikada ne radi. E sada ćemo vidjeti kako će se Siner i Alkaraz snaći.

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković doputovao je u Australiju gdje će prvo igrati u Brizbejnu, na ATP turniru iz serije 250, što će mu biti priprema za Australijan open. S obzirom da je od Šangaja bez takmičarskog meča, Đoković se prijavio i za dubl (sa Kirjosom) i naravno za singl, a ideja je da pre svega podigne formu kako bi spreman dočekao za njega najuspješniji turnir.

Na njemu, Đoković prvi put u posljednjih desetak godina neće biti favorit pošto je trenutno sedmoplasiran, a lane je prekinuo niz nepobjedivosti u polufinalima kada ga je zaustavio Janik Siner. Zbog toga Đoković dolazi potpuno rasterećeno u Melburn, gdje je proveo možda i najteže trenutke u karijeri i oprostio je zbog toga Australiji, pa je tako pripremio i novu taktiku koja se neće nimalo dopasti njegovim rivalima.

Iako smo navikli da Đoković preuzima ulogu favorita, za razliku od nekih drugih velikana svoje generacije, sada je izgleda došlo vrijeme da se lopta prebaci u dvorište mlađih - kada su već iza njih istorijske uspješne sezone. Makar tako kažu teniski analitičari, a onda im prepuste ulogu autsajdera.

Vrijeme je da Siner, Alkaraz, Zverev i ostali stanu iza svojih rezultata, a ne da na grend slemove dolaze bez pritiska da osvoje turnir, što je nevjerovatna prednost koju su imali u dosadašnjem dijelu karijere.

Vidi opis Đoković promijenio taktiku i "bacio rukavicu" u lice Sineru i Alkarazu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 13 13 / 13

Novak Đoković je deset puta osvajao Australijan open i to mu je najuspješniji grend slem. Prvi put je u Melburnu trijumfovao 2008, a posljednji 2023.

"Siner, Alkaraz i Zverev su glavni favoriti. Zverev je sve bliži prvom grend slemu, a tu su Siner i Alkaraz i oni su najveći favoriti. Tu je naravno i Medvedev, pa Fric, Rubljov... Sve su to igrači koji pokazuju da mogu da osvoje velike turnire. Ako igram na visokom nivou, tu sam i ja u priči", nasmijao se Novak Đoković i rekao da je Siner apsolutni favorit, pošto je iza njega nevjerovatna godina tokom koje je osvojio sedam titula i godinu završio kao prvoplasirani na ATP listi.

Upravo je Janik Siner prošle godine u polufinalu izbacio Novaka Đokovića i došao do pehara u Melburnu, tako da bi bilo nepravedno da se takvi rezultati "zaborave" i da se Noletu - od 37 godina - prepusti uloga favorita.

Vidjećemo kako će se snaći u takvim, novim uslovima, na koje nisu navikli, a Nole ima poruku za njih.

"Mogu da se zamislim da igram do 40. godine, bar kako se trenutno osjećam. Vidjeću da li ću biti motivisan i to je još nepoznato, volim ovaj sport i da se takmičim, volim da se vratim u Australiju gdje sam bilježio velike uspjehe u karijeri. Tu je atmosfera, tu je publika, to me pokreće, naravno i prilika da još ispisujem istoriju ovog sporta. Što duže igram, to više dajem sportu. Vidim da su ljudi srećni što se još takmičim", dodao je Nole.