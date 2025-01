Slavni sportisti slučajno saznali da su Hrvati: Najbolji svih vremena zbog košarkašice otkrio dugo čuvanu tajnu!

Njihovi preci su sa teritorije današnje Hrvatske emigrirali na drugi kraj svijeta i nastanili se u Ohaju.

Možda se u narednom periodu američki fudbal i NFL mnogo više pratiti u Hrvatskoj nego što je to bio slučaj do sada - slavna braća Kelsi otkrili su u najnovijoj epizodi svog podkasta da su porijeklom Hrvati! Penzionisani Džejson i još aktivni Trevis do nedavno nisu znali da imaju hrvatsko porijeklo, ali su razgovor u kojem je pomenuta Hrvatska iskoristili da otkriju šta su saznali.