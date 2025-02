"Peckao" Srbe u Melburnu, razbio ga Hamad Međedović: Ponižen je pred svojim navijačima

Danski teniser Holger Rune razbijen pred svojim navijačima, a u Melburnu pred Srbima pobijedio Miomira Kecmanovića.

Izvor: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix / Profimedia

Dejvis kup reprezentacija Srbije ima tri meč lopte u okršaju protiv Danaca. Prvog dana takmičenja Miomir Kecmanović savladao je Elmera Mulera, a zatim je Hamad Međedović napravio senzaciju i u tri seta savladao Holgera Runea. Nekadašnji četvrti teniser svijeta u drugom i trećem setu bio je potpuno nemoćan protiv najtalentovanijeg srpskog tenisera, koji je upisao najveći trijumf u karijeri.

Pobjeda Hamada Međedovića u Kopenhagenu mogla bi na neki način da bude i osveta prema Holgeru Runeu zbog njegovog ponašanja u Melburnu. Kada je na prvom grend slemu sezone savladao Miomira Kecmanovića, Danac se obratio i navijačima koji su tokom meča pružali podršku Miši. Tada vjerovatno nije ni očekivao da će samo nekoliko dana kasnije, pred svojim navijačima, biti razbijen od strane talentovanog srpskog tenisera Hamada Međedovića.

Pecnuo Srbe u Melburnu!

Na nedavno održanom Australijan openu, danski teniser Holger Rune igrao je veoma neizvjestan meč protiv Miomira Kecmanovića. Srpski teniser imao je prednost od 1:0 i 2:1 u setovima, mogao u četvrtom setu i da stigne do pobjede, ali je na kraju izgubio nakon velikog preokreta.

Tada smo čuli i veoma neobičnu izjavu Danca. Holger Rune se okrenuo ka srpskim navijačima kojih je bilo na tribinama i koji su davali energiju Kecmanoviću: "Srpski navijači... Volim vašu energiju, nije ništa lično!", poručio je Rune i zbunio time Srbe na tribinama. Bilo je to malo "peckanje" jer su tokom meča navijali protiv njega, odnosno za svog zemljaka.

Obožava Novaka Đokovića!

Izvor: Shutterstock

Na samom početku karijere mladog Danca teniski stručnjaci njegovu igru poredili su sa najboljim svih vremena. "Mali Đoković" bio je opis koji je Rune dobio i prije nego što je počeo da bilježi najbolje rezultate u karijeri. Čini se da je to bio preveliki teret za njega, pošto trenutno nije ni blizu svog najboljeg plasmana.

Novak Đoković bio je prijatelj Holgeru Runeu i kad se mladi Danac pojavio, a to je i danas kada teniser sa sjevera Evrope ima iskustvo sa najvećih turnira. O tome da su u dobrim odnosima govori peckanje nakon Evropskog prvenstva u fudbalu. "Da, definitivno je bilo 'peckanja'. Imali smo dug razgovor u svlačionici. Još uvijek smo prijatelji, tako da je to dobro. On je otišao u Minhen, razgovarali smo da idemo zajedno. Bilo je, ne znam kako da opišem meč. Ali, prošli smo, tako da sam srećan", rekao je Rune.

Obratio se Novaku Đokoviću i iz Kopenhagena, sa konferencije za novinare pred okršaj Dejvis kup timova Danske i Srbije. "Mnogo sam ljut na Novaka. Šalim se naravno. Mučio se sa povredom. Mogli smo da vidimo da mu je bilo teško da nije mogao da dođe", poručio je danski teniser koji je razočarao punu halu svojih navijača u petak uveče.

Hamad ga razbio u Kopenhagenu!

Osveta Srba Holgeru Runeu servirana je hladna, na njegovom domaćem terenu. Nakon što je osvojio prvi set protiv Hamada Međedovića njegova igra potpuno se raspala, a talentovani srpski teniser osvojio je naredna dva seta i drugi bod za srpski Dejvis kup tim.

Izvor: Camilla Stolen / imago sportfotodienst / Profimedia

Pulen Novaka Đokovića, kojeg je najbolji svih vremena čak i finansijski pomagao, upisao je najveću pobjedu u profesionalnoj karijeri. Trijumf protiv 12. igrača planete, odnosno nekadašnjeg četvrtog igrača svijeta, veliki je uspjeh za Međedovića koji je početkom ove godine po prvi put u karijeri stigao među sto najboljih. Nadamo se da će tim putem nastaviti i da će u narednom periodu pasti još neki igrači iz svjetskog vrha.