"Nudim milion rubalja onom ko me pobijedi": Nepobjedivi Čečen daje "malo bogatstvo" sljedećem izazivaču

Hamzat Čimaev vjeruje da ga niko ne može pobijediti, zbog toga nudi veliki novac prvom ko mu dokaže da griješi.

Izvor: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia

Hamzat Čimaev (30) bilježi nevjerovatne rezultate u UFC borbama. Čečen je dosad nepobjediv, pa ga je to podstaklo da na poseban način uputi poziv budućim rivalima - nudi milion rubalja onome ko bi ga pobijedio na treningu.

"Svako ko me natjera na predaju meča dobije od mene milion rubalja. To se jako dugo nije dogodilo. Kada se zezam s nekim mlađim borcima, namjerno im dam da me prime oko vrata, ali kada radim ozbiljno rvanje, onda svakom ponudim milion rubalja. Pozivam svakog ko misli da je sposoban da to napravi da dođe", rekao je Čečen.

Čečen je poznat po svom "dugom jeziku", pa njegov poziv na dvoboj uopšte ne čudi. Kada bismo sumu novca koju MMA borac nudi preveli u evre, to bi iznosilo negdje oko 10.000 evra.

Čimaev je dosad uradio 14 profesionalnih borbi u srednjoj kategoriji, do 85 kilograma i dosad je neporažen. U prilog tome koliko je spreman za dvoboje govori i činjenica da je posljednju borbu uradio u oktobru u UFC 308 i tada je rivala, bivšeg prvaka Roberta Vitakera natjerao da preda meč.

Stigao je i odgovor

Čečen je objavom početkom januara 2025. sebe najavio kao novog šampiona. "U 2025. uzeću ovaj pojas i niko me ne može zaustaviti", napisao je na instagram profilu. Međutim, Čimaev nije jedini koji želi titulu.

Drikus du Plesi koji je nedavno odbranio titulu u UFC 312 neustrašiv je pred Čečenom. "Mogu da pobijedim Hamzata", rekao je i onda progovorio o prepoznatljivom zahvatu Čimaeva. "Ne plašim se Hamzatovog rvanja. Ne izbjegavam. Boriću se sa njim gdje god i kad god bila borba", samouvjereno je rekao južnoafrički šampion.

