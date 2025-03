Patrik Mekinro otkrio tajnu uspjeha Novaka Đokovića: Ta jedna stvar ga odvaja od Federera i Samprasa

Patrik Mekinro je iznio svoje viđenje uspjeha Novaka Đokovića, zaključio da je tajna u tome što pažnju poklanja detaljima.

Novak Đoković, mada u poznim sportskim godinama, igra tenis na visokom nivou. Sada se priprema za mečeve na Indijan Velsu, ali se neprestano postavlja pitanje odakle crpi snagu i energiju. Zbog toga je Patrik Mekinro pokušao da da odgovor, a on glasi - pažnja prema detaljima.

Mlađi brat sedmostrukog grend slem šampiona Džona Mekinroa imao je priliku da gleda Novaka Đokovića na US openu, kad je pokušao da stigne do svoje 25. titule sa velikih turnira. Glavni akcenat te priče je zapravo Novakova želja za uspjehom.

"Sjećam se prošle godine na US openu u nedkelji proke turnira, radili smo naše emisije na ESPN i on je prolazio kroz svoj povratak servisa sa nevkerovatnim detaljima“, rekao je Mekinro za Tennis365. "Natkerao je svoj tim da ga snima, u kom položaju mu je bio lakat i gdke mu je bio zglob. Bila je to zaista detaljna obrada", ispričao je.

"Gledao sam to i mislio da je ovo najveći teniser svih vremena, sa najvećim povratkom svih vremena, a on i dalje razmatra svoju igru i pokušava da postane bolji. Pretpostavljam da je to jedan od razloga zašto je bio tako uspješan. Njegova pažnja prema detaljima je kao nijedna druga", bio je jasan Mekinro.

Pokušao je brat slavnog tenisera da objasni stil igre Đokovića na poznatim primerima. "Sjajni igrači protiv kojih sam igrao kao što su (Pit) Sampras, (Rodžer) Federer ili moj brat, imali su toliko prirodnih sposobnosti i niste osjećali da rasčlanjuju sve detalje kao neko poput Đokovića", rekao je.

O saradnji sa Marejem

Endi Marej je ostao trener Novaka Đokovića, na opšte oduševljenje mnogih, pa i Mekinroa. Ipak, na poseban način je objasnio njihovu saradnju - slavnom teniseru sve to izgleda kao želja za napretkom Novaka Đokovića. "Mislim da je dolazak Mareja u njegov tim njegov način da ostane angažovan na nečem novom i to je za divljenje s obzirom na sve što je postigao", rekao je Mekinro.

"Čudno je vidjeti Mareja tamo kao Đokovićevog trenera, ali je takođe zanimljivo. Novak je tokom godina doveo neke sjajne igrače kao što su (Andre) Agasi, (Boris) Beker i Goran Ivanišević i mislim da je to način da ostane motivisan", razjasnio je Mekinro.

Na kraju je Mekinro sumirao olimpijskog šampiona iz Pariza. Njegov stil igre je zaključio riječima: "To je tip koji voli da priča o tenisu i ne samo da rasčlanjuje plan igre svog protivnika, već i svoju igru."