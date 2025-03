Novaku saopštili da je preminula legenda: Čim je čuo vijesti pokazao zašto je najveći ikada

Novak Đoković reagovao na informaciju da je preminuo čuveni teniser Fred Stoli koga je veoma cijenio i poštovao.

Izvor: PATRICK KOVARIK / AFP / Profimedia

Novak Đoković stigao je na Indijan Vels gdje ga je, kao i sve prave teniske navijače, dočekala tužna vijest. Preminuo je čuveni australijski teniser Fred Stoli, osvajač čak 19 grend slem trofeja. Dva je osvojio u singlu, a ostatak u dublu, međutim nije bio previše u fokusu javnosti i pitanje je koliko je igrača na ATP turu uopšte čulo za njega.

Novak Đoković ne dozvoljava da se Fred Stoli zaboravi, tako da su ga vijesti o smrti izuzetno pogodile. Novinar koji mu je postavio pitanje, i koji je najvjerovatnije iz Australije, želio je da čuje od Đokovića koju riječ o Stoliju i tu je još jednom dokazano da je najveći svih vremena. Ne samo da je Nole to mnogo puta pokazao na terenu, nego je tu bitno i ponašanje i uopšte ophođenje u ovakvim situacijama.

"Moje saučešće njegovoj porodici. Uvijek je teško izgubiti legendu našeg sporta, ali trag koji je ostavio i put koji je pravio je vječan", rekao je na početku svog obraćanja Đoković.

"Važno je da nove generacije uvijek budu podsjećane na Freda Stolija i na sve legende koje su dovele do toga da naš sport bude to što je danas. Od toga svi mi imamo i dobijamo određene benefite. To su zaista tužne vijesti, ali reći ću još jednom - njegova zaostavština će nastaviti da živi i poslije njega", dodao je Nole.

Ko je Fred Stoli?

Fred Stoli je rođen u Hobartu 8. oktobra 1938. godine i amaterskim tenisom počeo je da se bavi još davne 1958. godine, dok je profesionalac postao nešto kasnije - 1966. godine. Kao što smo već rekli pamtiće se da je imao 19 grend slem pehara, kao i po tome što je pet uzastopnih grend slem finala izgubio, četiri puta od zemljaka Roja Emersona, a u jednom od mečeva je vodio i 2:0 u setovima.

U singlu je osvojio dvije grend slem titule (Rolan Garos i US open), dok je u muškom dublu 10 puta podizao pehare na grend slemovima, po tri puta na Australijan openu i US openu i po dva puta na Rolan Garosu i Vimbldonu, a u miks dublu još sedam puta, samo na pariskoj šljaci nije slavio u miksu.

Sretao je Novaka Đokovića na više turnira, a između ostalog dao mu je utješnu nagradu za poraz u finalu Rolan Garosa 2015. godine, što možete da vidite i na fotografiji iznad.