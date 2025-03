"Ja sam znao šta hoću, ali Marej nije": Novak otkrio do kada će imati trenera i mnoge iznenadio

Novak Đoković otkrio je do kada je "oročena" saradnja sa Endijem Marejem i šta je bio problem.

Izvor: YouTube/Eurosport Tennis/Twitter/Rishi45kumar/Screenshot

Novak Đoković iznenadio je mnoge odlukom da Endija Mareja, svog prijatelja i rivala, angažuje za trenera krajem prošle godine. Marej samo što je završio igračku karijeru želio je da se posveti porodici, međutim jedan Đokovićev poziv bio je dovoljan da ga ubijedi da se oprobao u novoj ulozi.

Njihova saradnja započela je na Australijan openu, gdje je Đoković morao da preda polufinale Saši Zverevu zbog povrede, pa se zbog toga postavljalo pitanje da li će nastaviti saradnju ili će jedan grend slem biti sve?

Oko toga Novak Đoković niti jednog trenutka nije imao dilemu, s tim da Endi Marej jeste. Upravo je o tome Đoković pričao tokom konferencije za medije u Indijan Velsu gdje je govorio i o svom nasljedniku Žoau Fonseki, ali takođe i o viralnom snimku iz Dohe na kome smo vidjeli da je otežano šetao.

Šta je Đoković rekao za Mareja?

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

"Mislim, što se tiče mene lično, ja sam želeo da nastavim saradnju", rekao je Novak Đoković u Kaliforniji, pošto je njegova poruka sa Australijan opena izgleda protumačena dvosmisleno.

"Želio sam to istog dana kada smo završili turnir, tako da sam mu i rekao Mareju. Ali, njemu je trebalo malo vremena da se vrati, razmisli o našem partnerstvu, razgovara sa svojim ljudima, svojom porodicom i vidi koliko želi da se posveti, gdje može da putuje sa mnom i, znate, kako možemo da radimo u smislu rasporeda", objasnio je Nole.

Do kada će Marej trenirati Đokovića?

Znamo da Marej nije bio sa Đokovićem u Adelejdu i Dohi, samo smo ga vidjeli u Australiji do sada, dok je izgleda bilo potrebno i ozbiljno ubjeđivanje da bi zajedno nastupili u Indijan Velsu i Majamiju. Sada je jasno i do kada je saradnja "oročena".

"Tako da mi je bilo veoma drago kada je odlučio da nastavimo - Indijan Vels, Majami, i da, veći dio sezone na šljaci. Pričaćemo poslije Majamija, ali mislim da je plan da idemo do kraja Rolan Garosa. Uz to, nadam se i do Vimbldona", objasnio je Đoković o saradnji sa Marejem.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!