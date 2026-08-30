Odbojkašice Srbije na startu nokaut faze igraju protiv Hrvatske, u nedjelju od 19 časova.

Izvor: Šálek Václav / ČTK / Profimedia

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Hrvatske u osmini Evropskog prvenstva u Češkoj. Srpske odbojkašice su odigrale skoro perfektnu grupnu fazu, pošto su u četiri meča izgubile samo jedan set.

To je svakako podatak koji daje optimizam, ali tek nas očekuju utakmice u kojima tek treba dokazati kvalitet. Duel između Srbije i Hrvatske je na programu u nedelju od 19 časova i nema sumnje da su izabranice Zorana Terzića apsolutne favoritkinje.

Šta se dešava sa Tijanom Bošković?

Vidi opis Sad kreće ono pravo: Srbija udara na Hrvatsku za četvrtfinale Evropskog prvenstva Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Ono što raduje je to što će najbolja odbojkašica svijeta Tijana Bošković biti spremna za najveće izazove. Imala je problema tokom grupne faze sa petom, ali je pred meč osmine finala trenirala punom parom i nije davala ni najmanje znake povrede.

"Tijana igra za reprezentaciju bez prekida od 2014. godine i normalno je da telo ne može da izdrži kao što je nekad uspjevalo. Ima mali problem sa petom, nije ništa strašno. Mogla je da završi utakmicu bez problema, ali nismo htjeli da rizikujemo jer je utakmica ni blizu onih koje tek slijede", rekao je selektor Srbije posle duela sa Ukrajinom u četvrtak kada je Tijana ranije zavšila meč.

Šta dalje?

Srbija je prošla kao prva u grupi i u osmini finala se sastaje sa Hrvatskom, koja je bila četvrta u svojoj grupi. Ukoliko prođe komšijsku reprezentaciju, u četvrtfinalu je čeka duel sa boljim iz okršaja Francuska - Grčka.

U eventualnom polufinalu bi mogla na Turkinje, a u finalu bi Srbiju čekala Poljska ili Italija. Utakmice osmine finala igraće se u nedjelju, ponedeljak i utorak, dok su četvrtfinala na programu 2. i 3. septembra. Slijedi dan pauze, polufinala su 5. septembra, a veliko finale i meč za bronzu su nedjelju 6. septembra.