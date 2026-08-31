Poznato kada odbojkašice igraju četvrtfinale EP: Srbija ide na najveću senzaciju turnira

Srbija protiv Grčke ima lijepu šansu za plasman u polufinale evropske smotre.

Izvor: Šálek Václav / ČTK / Profimedia

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra četvrtfinale Evropskog prvenstva u Češkoj protiv Grčke, a sada je poznato kada će Srpkinje na teren.

Meč je na programu u srijedu od 16 časova i izabranice Zorana Terzića će imati ulogu favorita. Koliko to ništa ne znači govori nam i to što su Grkinje savladale Francusku u osmini finala, pa je je potreban dodatni oprez.

Srpkinje su u osmini finala imale lakši zadatak, pošto su savladale Hrvatsku sa 3:1 u setovima, dok su u grupnoj fazi izgubile samo jedan set. Srpske djevojke su već slavile protiv Grkinja sa 3:0 u grupi, tako da će ovo biti jako zanimljiv meč.

Selektor Srbije Zoran Terzić je dao zanimljivu najavu meča i očekuje ili težak meč ili laganu pobjedu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

"Biće sigurno drugačije zato što je utakmica eliminaciona, prvo to. Drugo, zato što opet igraš sa protivnikom koga si lagano, baš lagano pobijedio 3:0. Tako da opet će vjerovatno da bude malo problema ako ne bude 15:2 za nas odmah na početku", rekao je Terzić u najavi meča i nastavio:

"Ali dobro, valjda su naučile neku školu, pa protiv Grčke nema šta, samo našu igru da odigramo na jednom normalnom nivou i utakmica će biti sigurno 3:0 za nas", rekao je Zoran Terzić.