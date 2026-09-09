Tragedija u Ljubuškom: Mladi rukometaš poginuo na putu do škole!

Ljubuški se oprašta od mladog rukometaša Marka Grbavca (16) koji je stradao na putu do škole.

Izvor: Facebook/RK Izviđač

Tragične vijesti stižu iz Ljubuškog. Šesnaestogodišnji Marko Grbavac, mladi rukometaš akademije RK Izviđač poginuo je u saobraćajnoj nesreći na putu do škole.

Nesreća se dogodila u neposrednoj blizini Srednje strukovne škole Ruđer Bošković i u njoj su učestvovali biciklista i vozač motornog vozila, koji je nakon uviđaja uhapšen.

Ekipa hitne pomoći pokušala je da reanimira šesnaestogodišnjeg Grbavca, ali nije uspjela, piše ljportal.

Od Marka se opraštaju prijatelji, saigrači i sportski kolektivi, a od člana svoje rukometne akademije oprostio se i RK Izviđač.

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Nesrećnim slučajem tragično je nastradao naš mladi rukometaš, naš .

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Tuga i nevjerica ovladale su našim klubom, našim mjestom i svima koji su ga poznavali. Teško je pronaći riječi kojima bi se iskazala bol zbog odlaska jednog tako mladog života.

Bio si dio nas, naš prijatelj, saigrač, osmijeh i nada. Tvoja vedrina i ljubav prema rukometu ostaće zauvijek u našim srcima.

Hvala ti za svaki trenutak, za svaki osmijeh i za sve što si bio.

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Porodici, prijateljima, saigračima i svima koji su voljeli našeg Marka izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće”, stoji u oproštajnoj poruci.