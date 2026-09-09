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Tragedija u Ljubuškom: Mladi rukometaš poginuo na putu do škole!

Tragedija u Ljubuškom: Mladi rukometaš poginuo na putu do škole!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Ljubuški se oprašta od mladog rukometaša Marka Grbavca (16) koji je stradao na putu do škole.

Poginuo mladi rukometaš Marko Grbavac Izvor: Facebook/RK Izviđač

Tragične vijesti stižu iz Ljubuškog. Šesnaestogodišnji Marko Grbavac, mladi rukometaš akademije RK Izviđač poginuo je u saobraćajnoj nesreći na putu do škole.

Nesreća se dogodila u neposrednoj blizini Srednje strukovne škole Ruđer Bošković i u njoj su učestvovali biciklista i vozač motornog vozila, koji je nakon uviđaja uhapšen.

Ekipa hitne pomoći pokušala je da reanimira šesnaestogodišnjeg Grbavca, ali nije uspjela, piše ljportal.

Od Marka se opraštaju prijatelji, saigrači i sportski kolektivi, a od člana svoje rukometne akademije oprostio se i RK Izviđač.

“ –

Nesrećnim slučajem tragično je nastradao naš mladi rukometaš, naš .

.

Tuga i nevjerica ovladale su našim klubom, našim mjestom i svima koji su ga poznavali. Teško je pronaći riječi kojima bi se iskazala bol zbog odlaska jednog tako mladog života.
Bio si dio nas, naš prijatelj, saigrač, osmijeh i nada. Tvoja vedrina i ljubav prema rukometu ostaće zauvijek u našim srcima.
Hvala ti za svaki trenutak, za svaki osmijeh i za sve što si bio.

̌ , ̌ , ̌ đ.

́ . 

Porodici, prijateljima, saigračima i svima koji su voljeli našeg Marka izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće”, stoji u oproštajnoj poruci.

Tagovi

Ljubuški RK Izviđač

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