Tragedija u Ljubuškom: Mladi rukometaš poginuo na putu do škole!

Ljubuški se oprašta od mladog rukometaša Marka Grbavca (16) koji je stradao na putu do škole.
Tragične vijesti stižu iz Ljubuškog. Šesnaestogodišnji Marko Grbavac, mladi rukometaš akademije RK Izviđač poginuo je u saobraćajnoj nesreći na putu do škole.
Nesreća se dogodila u neposrednoj blizini Srednje strukovne škole Ruđer Bošković i u njoj su učestvovali biciklista i vozač motornog vozila, koji je nakon uviđaja uhapšen.
Ekipa hitne pomoći pokušala je da reanimira šesnaestogodišnjeg Grbavca, ali nije uspjela, piše ljportal.
Od Marka se opraštaju prijatelji, saigrači i sportski kolektivi, a od člana svoje rukometne akademije oprostio se i RK Izviđač.
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Nesrećnim slučajem tragično je nastradao naš mladi rukometaš, naš .
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Tuga i nevjerica ovladale su našim klubom, našim mjestom i svima koji su ga poznavali. Teško je pronaći riječi kojima bi se iskazala bol zbog odlaska jednog tako mladog života.
Bio si dio nas, naš prijatelj, saigrač, osmijeh i nada. Tvoja vedrina i ljubav prema rukometu ostaće zauvijek u našim srcima.
Hvala ti za svaki trenutak, za svaki osmijeh i za sve što si bio.
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Porodici, prijateljima, saigračima i svima koji su voljeli našeg Marka izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće”, stoji u oproštajnoj poruci.