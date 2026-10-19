Golman Borca m:tel predsjednik žirija 26. Izbora najboljeg sportiste BiH

Nebojša Grahovac, jedan od najboljih rukometnih golmana Bosne i Hercegovine, predsjednik je žirija 26. izdanja Izbora najboljeg sportiste BiH, koji tradicionalno organizuju "Nezavisne novine" i Radio-televizija Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nekadašnji dugogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine u novoj će ulozi svojim znanjem, iskustvom i autoritetom dati dodatni pečat najrelevantnijem izboru ove vrste u Bosni i Hercegovini.

Nastavak je to prakse prema kojoj su ovu funkciju tokom više od četvrt vijeka obavljala najistaknutija imena bosanskohercegovačkog, regionalnog, ali i svjetskog sporta.

"Čast, privilegija i velika odgovornost je biti na funkciji koju su u ranijim godinama obavljali sportski velikani poput Ivice Osima, Svetlane Kitić, Slađane Golić... Povjerenje organizatora jedne ovakve manifestacije i uloga svojevrsnog selektora najboljih među najboljima na kraju kalendarske godine obaveza je u kojoj se ne smije potkrasti ni najmanja greška. Kao neko kome je sport protkаo cijeli životni put, svjestan sam odricanja na putu do uspjeha, ali isto tako i značaja da taj uspjeh neko prepozna i nagradi. Zato moramo biti pažljivi, pravedni i profesionalni u našem ovogodišnjem zadatku kako bi nagrade i ovoga puta otišle u ruke zaista samo onima najboljim i najzaslužnijim", rekao je Nebojša Grahovac i dodao:

"U ime svih sportista, hvala organizatorima ugledne manifestacije, 'Nezavisnim novinama' i Radio-televiziji Bosne i Hercegovine, koji su svih ovih godina bili istrajni gradeći jednu od najljepših sportskih priča u našoj zemlji. Izbor sportiste je manifestacija koja je i u nekim ne tako jednostavnim vremenima okupila najbolje ambasadore na jednom mjestu. Danas je manifestacija postala tradicija, ali i putokaz budućim generacijama da se svaki vrhunski rezultat prati, prepoznaje i na kraju godine nagrađuje. Ponosan sam što ću imati priliku biti dio priče koja prepoznaje najveće vrijednosti sporta", prenijele su "Nezavisne novine".

Nebojša Grahovac rođen je 2. februara 1984. godine u Prijedoru, gdje je napravio prve rukometne korake i započeo put ka statusu jednog od najistaknutijih golmana svoje generacije, ne samo u BiH, nego i mnogo šire. Već 1999. godine prešao je u banjalučki Borac, gdje je gradio karijeru do 2007, kada je obukao dres sarajevske Bosne. Put ga je potom odveo u francuski Šamberi, a zatim u Šartr, za koji je nastupao punih deset godina.

Svečana manifestacija 21. decembra

Za rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je više od 100 nastupa računajući i omladinski staž. Njegovo međunarodno iskustvo potvrđuje i više od 50 odigranih utakmica u Ligi šampiona, što ga svrstava među najiskusnije i najveće evropske rukometne golmane.

Svečana manifestacija Izbor najboljeg sportiste BiH, u organizaciji "Nezavisnih novina" i BHRT-a, ove godine bit će održana 21. decembra u Kongresnoj dvorani hotela "Holidej" u Sarajevu, s početkom u 20 sati, uz direktan prenos na BHT 1 i portalu nezavisne.com.

Sjednice u Sarajevu i Banjaluci

Prva sjednica žirija biće održana početkom novembra u Sarajevu, a druga u drugoj polovini istog mjeseca u Banjaluci. Partner manifestacije Izbor najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine je krovna bh. sportska institucija - Olimpijski komitet BiH. Članovi žirija, na čijem je čelu ove godine Nebojša Grahovac, biće predstavnici medija iz Bosne i Hercegovine.

Dosadašnji predsjednici

Funkcije predsjednika do sada su obavljali: Milorad Karalić, Josip Katalinski, Tomo Marić, Nađa Avdibašić Vukadinović, Muhamed Ibrahimbegović, Elvir Bolić, Marijan Kvesić, Miroslav Ćiro Blažević, Sergej Barbarez, Svetlana Kitić, Dušan Bajević, Ivica Osim, Dragan Marković, Faruk Hadžibegić, Refik Šabanadžović, Žarko Varajić, Mara Lakić Brčaninović, Mirza Teletović, Samir Avdić, Slađana Golić, Jasmin Mrkonja, Nikola Nikić, Branislav Krunić, Amel Tuka i Mehmed Baždarević.

(MONDO, Nezavisne novine)