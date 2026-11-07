Niko kao Ben Šelton još od 2010: Amerikanac ispisao istoriju u Parizu

Ben Šelton postao je prvi Amerikanac od 2010. koji je stigao do više finala mastersa u istoj sezoni, potvrđujući svoj status među najboljima.

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Ben Šelton (24) nastavlja da pomjera granice američkog tenisa. Plasmanom u finale mastersa u Parizu postao je prvi Amerikanac još od Endija Rodika 2010. koji je stigao do više finala turnira iz serije 1000 u istoj sezoni. Mladi teniser tako je potvrdio da se ove godine ustalio među najboljim igračima svijeta.

Šelton je ujedno postao i prvi Amerikanac koji je izborio finale mastersa van teritorije Sjedinjenih Američkih Država još od Džeka Soka, koji je do završnog meča u Parizu stigao 2017. Za Bena će ovo biti 11. finale u profesionalnoj karijeri, a boriće se za osmi trofej.

Šelton preokretom do finala

Amerikanac je mjesto u završnici turnira obezbedio pobjedom nad domaćim teniserom Lukom van Ašeom rezultatom 2:1 (5:7, 6:3, 6:4), poslije dva sata i 17 minuta igre. Francuz je pružio snažan otpor i osvojio prvi set. Šelton je propustio priliku da prvi napravi brejk, što je Van Aše iskoristio i u završnici seta oduzeo servis rivalu za vođstvo.

Ipak, Amerikanac je u nastavku podigao nivo igre. Jedan brejk u drugom setu bio mu je dovoljan da izjednači, dok je u odlučujućem dijelu meča uspio da odgovori na početni udarac Francuza. Van Aše je prvi stigao do brejka, ali je Šelton odmah uzvratio, a zatim još jednom oduzeo servis protivniku i prelomio meč.

U finalu će igrati protiv pobjednika duela između Karlosa Alkarasa i Kaspera Ruda. Ukoliko Alkaraz prođe dalje, izjednačiće se sa Šeltonom po broju finala na ATP turu ove sezone - obojica bi ih imali po šest, koliko ima i Janik Siner.

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(MONDO)