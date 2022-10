Ribe na pogrešnom putu, Strijelac pred važnom odlukom...

Pročitajte dnevni horoskop za 2. oktobar 2022. godine!

OVAN

Dnevni horoskop za 2. oktobar 2022. godine vam poručuje da dobro porazmislite čime želite zapravo da se bavite. Stavite sve pozitivne i negativne stvari na papir i biće vam jasnije. Ne dozvolite da vam negativni ljudi pokvare dan. Pronađite svoju oazu mira!

BIK

Sve što počnete da radite, čini se da vam ne ide od ruke. Poslušajte nekad savjete starijih i iskusnijih i nemojte da brzate. Uporno vam se u mislima vrzma jedna osoba. Iako vam prija da samo o njoj maštate, ipak nemojte previše da se zanosite. Nije zlato sve što sija!

BLIZANCI

U posljednje vrijeme potisnuli ste vašu vrcavu prirodu, što u budućnosti može da vas stigne i da vaš pravi karakter izađe na vidjelo. Pokušajte mudro da balansirate sa kolegama i partnerom kako ne biste upali u nevolje. Mogući je pad imuniteta!

RAK

Naporan rad i umor su vas stigli, te je odlična ideja da malo pobjegnete u prirodu i napunite baterije. "Ubija" vas svakodnevica sa partnerom, zato je pravo rješenje da malo začinite odnos stvarima koje oboje volite. Čuvajte se ogovoranja!

LAV

Rastrzani ste između posla i porodice. Iako želite svima da ugodite, znajte da ste i vi od "krvi i mesa". Bolje je da objasnite vaše dobre namjere, ali i šta vas muči kako biste dobili više razumijevanja. Slobodni Lavovi biće skloni flertu, ali oprezno. Neko bi mogao da vas iskoristi!

DJEVICA

Obratite pažnju na bespotrebne troškove, jer će vam kasnije faliti para. Očekuje vas ponuda koja se ne odbija. Ali pažljivo! Na početku postavite svoje uslove, kako ne biste kasnije zažalili. Imate potpunu podršku partnera, zato nemojte da je odbijate!

VAGA

Dnevni horoskop za 2. oktobar 2022. godine vam savjetuje da zadržite kurs koji imate prema kolegama. Na poslu vas svi cijene i u vama vide karakternu osobu. Ostanite takvi do kraja, jer je vrlo moguće da ćete biti primijećeni od strane uticajne osobe. Zanemarili ste partnera, što vam on nikada neće reći. Ali obratite više pažnju na to, kako se ne biste udaljili.

ŠKORPIJA

U posljednje vrijeme niste "svoji". Duboko u vama vas nešto muči, ali to ne želite nikome da priznate. Pokušajte da pronađete zanimaciju ili hobi koji će vam dobro doći. Razgovor sa iskusnijim je uvijek od pomoći. Više se krećite!

STRIJELAC

Danas je dobar dan za dokolicu. Iskoristite posljednje lijepe dane da sa porodicom odete u prirodu, uživajte u čistom vazduhu. Neophodno vam je da se "resetujete". Partner želi da podigne vezu na viši nivo. A vi?

JARAC

Idealan je dan za sređivanje kućnih obaveza koje već duže vrijeme odlažete. Moguć je priliv novca i to iz sasvim neočekivanih izvora. Ženska osoba želi da stupi u kontakt s vama, ima nešto važno da vam kaže. Ne odbijajte poziv na druženje.

VODOLIJA

Za vas osim ljubavi danas ništa drugo ne postoji. U potpunosti ste okrenuti partneru, ali pazite da ne zapostavite porodicu i prijatelje. Moguće je da ćete danas napraviti plan za kraći put, ideja je odlična, istrajte u tome.

RIBE

Dnevni horoskop za 2. oktobar 2022. godine poručuje Ribama da budu malo skromnije u tome što očekuju od partnera. Ni vi niste savršeni, nemojte njemu da namećete nemoguće standarde. Ako se opustite, oboje ćete mnogo više uživati!

