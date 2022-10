Horoskopski znakovi koji najbolje lažu: Jeste li među njima?

Astrologija otkriva horoskopske znake kojima laganje ide od ruke.

Izvor: Shutterstock/Neirfy

Neki ljudi jednostavno imaju potencijal da manipulišu vama, i to bez ikakvog napora. Mogu da se poigravaju sa vama i vašim umom, a da toga niste ni svjesni. Ovi ljudi obično žele da sve bude kako su oni zamislili, pa se ne libe da upotrebe bijele laži kako bi to ostvarili.

Prema riječima astrologa, izuzetno su inteligentni, imaju savršenu moć ubjeđivanja i to što je koriste uopšte nije loša osobina. Naprotiv, od njih možete mnogo da naučite. Evo o kojim lažovima po horoskopu je riječ:

BLIZANCI

Ljudi rođeni u znaku Blizanaca poznati su po tome da mogu lako da obmane druge. Ovim ljudima su važne njihove potrebe i ne libe se da to priznaju. Ponekad će pravdati svoje laži do iznemoglosti, ali nikada to nisu krupne stvari koje štete drugim osobama.

RAK

U prirodi Rakova je da preuveličavaju stvari, ponekad nesvjesno, a često da pridobiju simpatije. "Natjeraće" vas da im se izvinite i niste ni svjesni koliko utiču na vas. Rakovi odlično znaju i da prikriju emocije, da vam pokažu koliko su hladni i tako lako vas uvere u to.

ŠKORPIJA

Ako povredite Škorpiju, onda treba da budete spremni da može da iskoristi vaše tajne protiv vas. Škorpije nekad znaju emocionalno da ucjenjuju, a ljudi često ne mogu da provale način na koji manipuliše njima. Ljudi rođeni u znaku Škorpije savršeno procjenjuju ljude, pa mogu da kažu baš ono za šta znaju da će vam se dopasti.

OVAN

Ovnovi su prilično slatkorječivi. Njihove riječi su zarazne i mogu lako da namame ljude da povjeruju u sve što kažu. Njihovi postupci su izuzetno spontani i niko ne zna koji će korak preduzeti da bi igrali igru uma, i to bez napora. Odlično znaju da čitaju ljude i zato mogu da ih ubijede u šta god oni da požele.

(MONDO)