OVI ZNACI HOROSKOPA SU MAJSTORI DA STVORE NOVAC: Ne vole naporan rad, ali uvijek će imati sve što požele!

Astrologija otkriva koji horoskopski znaci radije biraju uživanje, nego naporan rad.

Ko ne voli odmor? Svi uživamo u slobodnom vremenu i kad bismo tako mogli da zarađujemo, svi bismo bili bogati! To ne mijenja činjenicu da postoje pravi pravcati radoholici koji ne miruju! Za sve postoje dvije strane, pa tako i oni koji žele da postignu rezultate uz što manje truda.

Ljudima koji su rođeni u horoskopskim znacima koji slijede u nastavku, često govore da su lijeni. Ipak, oni samo ne žele da se zamaraju ako nisu završili neke zadatke. Naprotiv, maestralno su snalažljivi, uvijek će imati novca i rade samo onda kada oni to žele. Evo o kojim znacima je riječ:

BIK

Bikovima vlada Venera, planeta uživanja i ljepote. Važe za velike hedoniste koji obožavaju raskošan način života. Kada su Bikvi posvećeni cilju, oni uopšte ne žure da tamo stignu. Radije biraju druženje, izlaske ili hobije, ali se zato apsolutno uvijek snađu za novac.

VAGA

Vagama takođe vlada Venera, a poznate su po tome da radije vole da uživaju nego da završavaju obaveze. Posjeduju izvrsnu moć, a to je da šarmom i harizmom "natjeraju" druge da obave posao umjesto njih. Ipak, ako odluče da se dohvate posla, uradiće to bolje od svih! Ako im manjka novca, uvijek nađu način da do njega dođu lako.

