Blizanci padaju na staru ljubav, Škorpija danas neka bude posebno oprezna

Pročitajte dnevni horoskop za 9. jun 2023. godine!

Izvor: Shutterstock/lenusacalinescu

Dnevni horoskop za 9. jun 2023. godine kaže da danas počinju velike promjene u vašem životu, a najznačajnije od njih će se desiti u poslovnoj sferi. Neki Ovnovi će dobiti ponude za posao, drugi će moći da pokrenu sopstveni biznis. Budite nježniji prema partneru, često ste agresivni bez potrebe. Danas teško podnosite umor.

BIK

Dan je pogodan za početak nekog novog posla. Dobro bi bilo da potražite pomoć i podršku od iskusnijih. Budite oprezni pri radu sa dokumentima. Zauzeti provode veče u većem društvu, iznenađenje je na pomolu. Slobodni raspoloženi za flert. Neko odavno želi da vam se približi. Spavajte više.

BLIZANCI

Očekuje vas naporan dan, za sve što radite moraćete da uložite dupli napor da biste ostvarili uspjeh. Očekujte razrješenje starog porodičnog problema. Moguće nesuglasice sa partnerom, sporovi oko sitnica. Slobodni čeznu za bivšom ljubavlju. Moguće je da ćete obnoviti vezu. Pod stresom ste.

RAK

Pokušajte da ne budete nervozni zbog sitnica, ne pridajte veliki značaj preprekama koje su moguće na početku dana. Budite pažljivi s novcem, smanjite troškove i ne ulazite u finansijske transakcije ako nisu unaprijed planirane. U ljubavi bez većih promjena. Zdravlje je dobro.

LAV

Najenergičniji predstavnici ovog znaka ostvariće ono čemu dugo teže. Brz napredak u karijeri nije isključen. U ljubavi je došao trenutak da kažete šta mislite. Nemojte čekati da se situacija sama popravi. Slobodne očekuju prijatna poznanstva, ali ne i početak romanse. Ipak, dobro ćete se zabaviti. Osjećate se dobro.

DJEVICA

Dnevni horoskop za 9. jun 2023. savetuje Djevicama da se klone odgovornih poslova, rješavanja važnih problema. Loša vam je koncetracija, mogli biste da zaboravite nešto važno. Partner vam priređuje prijatna iznenađenja, neočekivane poklone. Slobodne Djevice preko prijatelja upoznaju zanimljivu osobu. Pad energije.

VAGA

Povoljan dan, budite odlučni i ne sumnjajte u svoju snagu. Danas ćete realizovati i najsmjelije ideje. Uspješno ćete se suprotstaviti starim "neprijateljima" i pronaći nove saveznike. U ljubavi situacija idilična, sjajno se slažete sa partnerom. Slobodne očekuje strastveno veče. Osjećate se dobro.

ŠKORPIJA

Morate biti oprezniji. Rijetko obraćate pažnju na savete, a to može da dovede do nevolja. Posebno težak dan za one koji olako shvataju novac i lakovjerni su. Mogući su manji nesporazumi sa partnerom, neke tajne izlaze na vidjelo i ne dopada vam se što čujete. Slobodni posebno privlače, veče će biti zabavno. Zdravlje je dobro.

STRIJELAC

Neobičan i veoma zanimljiv dan. Možete dosta da postignete i sklopite korisna poznanstva. Neke zaposlene očekuju zanimljive ponude za posao. Povoljan dan za putovanja, prijaće vam promjena. Pravite krupan korak u vezi. Slobodni Strijelčevi nostalgični. Manji problemi sa zglobovima.

JARAC

Ne gubite vrijeme uzalud i ne odlažite važne razgovore. Situacija će se riješiti u vašu korist. Jarčevi imaju tendenciju da se ponašaju strogo i nepokolebljivo, da ne prave ustupke čak ni kada je to neophodno. Veza bi mogla zbog toga da vam strada. Slobodni Jarčevi ulaze u avanturu. Moguća je glavobolja.

VODOLIJA

Težak dan. Pokušajte da ne rizikujete, ne sarađujte sa ljudima koji su vas već iznevjerili. Ako je moguće, odložite važne sastanke i pregovore, posebno one koji se odnose na promjenu posla. Budite mirni i nemojte da "nasjedate" na provokacije, tako ćete izbeći sukobe sa partnerom. Povedite računa o ishrani.

RIBE

Dnevni horoskop za 9. jun 2023. godine kaže da Ribe očekuje naporan dan. Previše razmišljate o problemima i greškama iz prošlosti, ne možete vratiti vrijeme, bolje gledajte šta možete da uradite za bolju budućnost. Moguće finansijske poteškoće. Ljubavna situacija bez promjena. Iscrpljeni ste.

(MONDO)