ASTROLOZI UPOZORILI NA 12. OKTOBAR: Skupite snagu, biće udarno samo za ove parove!

Danas Mars prelazi u znak Škorpije, a astrologija otkriva kome donosi pometnju.

Izvor: Shutterstock/New Africa

Danas je 12. oktobar, a astrolozi kažu - težak dan. Mars prelazi u znak Škorpije i doneće niz astroloških uticaja koji će trajati do 24. novembra. Mars u Škorpiji se često povezuje sa strastvenom odlučnošću i posvećenošću. Mars u Škorpiji je vođen i fokusiran na ostvarivanje onoga što želi, čineći ljude upornima, fokusiranima i snažnim​a.

Takođe, Mars kao planeta koja upravlja strastima, intenzivno podstiče druge ljude i budi im emocije. Emotivni odnosi biće dosta poljuljani - temeljni i dublji, a emocije ćemo izražavati značajnije nego do sada. Mars u Škorpiji će se nalaziti u sedmoj kući Bika. To znači da bi moglo da dođe do zdravstvenih problema.

Osobe koje su posebno "na udaru" ovog astrološkog uticaja jesu parovi koji se neprestano svađaju. Ovaj period može da im donese ozbiljnije sukobe koji mogu da eskaliraju agresijom. Horoskop vas savetuje da budete oprezni, kako partneru ne biste naneli štetu zbog koje biste se posle kajali. Čuvajte se ishitrenih reakcija.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:27 ESPRESO TIKTOK: Srodna duša svakog horoskopskog znaka Izvor: espreso tiktok Izvor: espreso tiktok

(MONDO)