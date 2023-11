NEDJELJNI HOROSKOP: Ovnovima naporno, Bik da pripazi šta priča, Vodolija niže uspjehe

Pročitajte nedjeljni horoskop za period od 20. do 26. novembra 2023. godine!

Pročitajte nedjeljni horoskop od 20. do 26. novembra 2023. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. novembra 2023. godine kaže da će Ovnovima ova sedmica biti izuzetno naporna. Zato nemojte da odbijete kad vam neko ponudi pomoć, neke važne poslove ćete teško da obavite sami. Pokušajte da ne ulazite u sukobe sa kolegama, tražite kompromis. U ljubavi vam se savjetuje da pokušate da smanjite razmirice sa partnerom na minimum. Moglo bi da dođe do prekida veze. Više se osmjehujte i šalite, to ne podiže samo vaše raspoloženje, već i onih oko vas. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

BIK

Važno je da se fokusirate na posao ako želite da uspijete. Ključno je da budete disretni, jer ćete se naći u situaciji da sačuvate neke važne tajne. Ako to ne učinite, vi i ljudi koji vam vjeruju mogli biste da upadnete u nevolje. U utorak je bolje da ne donosite ishitrene odluke, preporučljivo je da razmislite o svemu i konsultujete se sa osobama kojima vjerujete. U četvrtak nije preporučljivo da pregovarate i sklapate važne poslove. Za vikend očekujte goste iz daleka. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

BLIZANCI

Nedjeljni horoskop kaže da se očekuju promjene na poslu, i to nabolje. Podići će vam platu i ponuditi vam optimalan raspored. Pokušajte da dobro razmislite o stvarima prije nego što izgovorite ključne riječi. Uspjeh svakog pregovora zavisi isključivo od toga koliko je osoba jasna u iznošenju argumenata. Imaćete sreće i sa putovanjima. U ljubavnoj sferi očekujte dobre vijesti. Najbolji dani biće vam četvrtak i petak.

RAK

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. novembra 2023. godine upozorava Rakove da ove nedjelje ne treba da popuste pred provokacijama. Uključujući i svoju. Čak i na kratko, ne dozvolite da vas kontrolišu negativne emocije. Nedjelja može biti dobra u smislu posla, pokušajte da maksimalno iskoristite svoje kreativne sposobnosti. Samo nemojte previše da preuzimate obaveza na sebe, bolje je da radite u timu. Vikendi su dobro vreme za "opraštanje" od starog i stvaranje novog. Najbolji dani biće vam petak i subota.

LAV

Ove nedjelje bi mogle da se dese svađe i razočarenja u vašem privatnom životu. Možda ćete morati da izgradite nove odnose sa partnerom, skoro da počnete od nule. Pokušajte da budete manje svojeglavi prihvatite savjete drugih. Kako se ne biste mnogo nervirali i trošili energiju, preporuka je da se koncentrišete na najvažnije zadatake. Drugu polovinu nedjelje posvetite radu i kreativnosti. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i srijeda.

DJEVICA

Ova nedjelja je idealna za odlučnu akciju. Zračite energijom i vedrinom, tako da možete mirno i odlučno da se nosite sa poteškoćama i problemima. Možda vam se ponudi zanimljiv posao koji obećava. Utorak i srijeda su dobri dani za rješavanje poslovnih problema, sva odobrenja i potpisivanje službenih papira će se odvijati bez ikakvih problema. U srijedu ćete možda imati mnogo posla, ali biće zanimljivo i uzbudljivo. Za vikend će odnosi sa voljenima biti harmonični. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

VAGA

Da bi ove sedmice imali dobre rezultate, nedjeljni horoskop kaže da sve važne stvari morate da isplanirate za ponedjeljak i srijedu. U četvrtak će ljudi oko vas pokazati koliko vas podržavaju, ponudiće vam pomoć. Subota je dobar dan za rješavanje nagomilanih problema kod kuće. Ali da se ne biste preforsirali i iscrpili, pokušajte da sačuvate energiju i da ne klonete duhom. Najbolji dani biće četvrtak i subota.

ŠKORPIJA

Vi možete da uradite gotovo nemoguće, samo ako to želite. Ove nedjelje, vaš pobjednički duh će biti na vrhuncu na polju karijere, trostruko ćete biti efikasniji. Bićete i sami iznenađeni jer do skoro niste mogli ni da zamislite za šta ste sve sposobni i kakve su vaše moći. Ali ne zaboravite na privatni život. Očekuje vas strastveni sastanak. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

STRIJELAC

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. novembra 2023. godine kaže da će se Strijelčevima otvoriti nove mogućnosti i nova iskušenja. Ne preuzimajte veći teret nego što to možete da podnesete. Utorak je dobar za duga putovanja i nova poznanstva. U petak budite oprezni sa riječima, dobro razmislite o tome šta govorite, jer možete da date nemoguća obećanja i nađete se u delikatnoj poziciji. Vikendom težite harmoniji, ravnoteži i duševnom miru. Najbolji dani biće utorak i nedjelja.

JARAC

U utorak će vaši najmiliji cijeniti vaš uspjeh i plodove upornog rada. Čini se da vas očekuje prilično intenzivna nedjelja. Dok se aktivno bavite problemima koji su se nagomilali, pokušajte da ne otuđujete prave ljude. Preporučljivo je da planirate najvažnije stvari, sastanke, rješenja problema za prvu polovinu nedjelje. U srijedu pokažite da ste odgovorni i da imate inicijativu. U petak budite oprezni u komunikaciji sa poslovnim partnerima. U subotu je moguć romantičan sastanak. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

VODOLIJA

Imaćete pravu šansu da ostvarite svoje grandiozne planove. Jedini neprijatelj koji vas može spriječiti biće vaš sopstven nemir. Sve ili skoro sve možete da ostvarite tako što ćete biti odlučni, voditi se logikom i biti dosljedni u sprovođenju planova. Krajem nedjelje opterećenje će se povećati, ali ćete imati više nego dovoljno energije i snage. Preporučljivo je da odložite duga putovanja i nepotrebne sastanke. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 20. do 26. novembra 2023. godine savjetuje Ribama da porade na samopoštovanju. Moguće su neočekivane promjene mjesta stanovanja ili posla. Ponedjeljak je dobar dan za komunikaciju, početak učenja i dobar za pregovore sa poslovnim partnerima. U utorak su vaša agilnost i inicijativa više nego korisni. Vaša emocionalna ranjivost prijeti da ispliva na površinu u srijedu. Vikend je dobar za "odbacivanje" starog i početak novog, imaćete mnogo prostora za izbor. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

