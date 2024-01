Blizance i Djevice danas očekuju dobre vijesti, Bikove "puca" kreativnost

Pročitajte dnevni horoskop za 11. januar 2024. godine!

OVAN

Dnevni horoskop za 11. januar 2024. godine vam donosi poslovno rasterećenje. Konačno ćete da odahnete, ali nemojte previše da se opuštate. Mogući su kvarovi na kolima ili u kući. Budite pažljivi, pogotovo po snijegu i ledu.

BIK

Danas ste puni energije što ćete da prenesete i na ljude u okruženju. Budite kreativni, pokrenite neku inicijativu ili druženje. Prijaće svima! U ljubavi imate odlične šanse, samo ako vi napravite prvi korak. Zauzeti Bikovi rešavaju nedoumice sa partnerom.

BLIZANCI

Troškovi vas pritiskaju, a vi kao da ne marite za to. Osećaj vas ne vara, očekuje vas novčana nagrada za minuli rad i trud. One koji planiraju da pokrenu privatni biznis ili ga već imaju, očekuju srećne vijesti. Sve ide u vašu korist, iskoristite to. U ljubavi pokažite da vam je više stalo.

RAK

Početak dana proći će vam u obavezama, budite strpljivi. U drugoj polovini bićete pozvani na neki važan događaj ili druženje. Tu će slobodni Rakovi imati priliku za zanimljivo poznanstvo. Unosite više vitamina i toplije se oblačite!

LAV

Napunili ste baterije i odmorili se i jedva čekate da otpočnete sa poslom i idejama. Ne zalećite se previše, dobro će vam doći pomoć prijatelja. Jedna osoba iz okruženja vas mjerka, otvorite "četvoro oči". Zauzeti Lavovi skloni su udvaranju. Zaboravite na to, ako ne želite probleme...

DJEVICA

Jedna osoba vam danas saopštava srećne vijesti. Dan iskoristite da se vidite sa starim prijateljima ili članovi porodice. Ne zaboravite na obećanja koja ste dali dragoj osobi. U suprtonom će se razočarati. Povedite više računa o ishrani, izbjegavajte masnu hranu.

VAGA

Dnevni horoskop za 11. januar 2024. godine vam kaže da se pripazite tračeva. Možete vrlo lako da upadnete "u zamku". Budite obazrivi i detaljno provjerite informacije. Slobodne Vage imaju šanse krajem dana, one zauzete rješavaju stari problem sa partnerom.

ŠKORPIJA

Danas niko neće uspjeti da vam promijeni mišljenje. Spustite loptu, poslušajte savjete starijih i iskusnijih. Žele vam dobro! Obratite više pažnje u saobraćaju. U ljubavi moguća je ljubomora od strane partnera. Vrijeme je za ozbiljan razgovor u četiri oka. Unosite više vitamina!

STRIJELAC

Jedna osoba vas izbacuje danas iz takta. Pokušajte da argumentovano iznesete svoje mišljenje. U suprotnom, ne gine vam svađa. U ljubavi razmišljate o promjenama. Niste dužni da trpite nešto što vam ne prija. Slobodni Strijelčevi imaće priliku da se više zbliže sa jednom osobom.

JARAC

Tri put mjeri, jedanput sijeci - vaša je današnja parola. Ne žurite sa odlukama, takođe ne žurite ni u saobraćaju. Na poslu imate priliku da dođete do izražaja. Ne bojte se da pogriješite! Tako ćete naučiti dosta. Ljubav ste pomalo zapostavili, ali ne zadugo. Provjerite krvni pritisak!

VODOLIJA

Na dobrom ste putu da napredujete na poslu. Držite se svog stava i radite marljivo. Neko će to nagraditi. Mogući su iznenadni troškovi. Slobodne Vodolije krajem dana koketiraju u većem društvu, dok one zauzete nek budu odlučnije. Partner bi mogao pogrešno da protumači vaše signale.

RIBE

Dnevni horoskop za 11. januar 2024. godine vam kaže da obratite više pažnju na satnicu i datume. Nešto bi moglo da vam promakne. Zapisujte sve na papir. Očekuje vas i iznenadni priliv novca. Dobro će vam doći sredinom mjeseca. U ljubavi sve ide onako kako ste planirali.

