Bik da broji do 10, Vage na pragu istine, Vodolije fokusirane na ljubav

Pročitajte dnevni horoskop za 18. februar 2024. godine!

Izvor: Shutterstock/Pixel-Shot

Dnevni horoskop za 18. februar 2024. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 18. februar 2024. godine vam donosi mali predah od posla. Bićete motivisani da uživate tokom cijelog dana. Pozovite prijatelje ili organizujte porodično okupljanje u prirodi. Prijaće vam! Ne zaboravite na važan poziv ili dogovor.

BIK

Jedna osoba bi mogla danas da vas izbaci iz takta. Brojite do 10! Mogući su manji troškovi za kuću, podijelite ih sa ukućanima. Slobodni Bikovi dobiće poziv za druženje krajem dana, oni zauzeti nek pažljivo slušaju šta im partner govori.

BLIZANCI

Jedna pogrešna informacija bi mogla da vas uplete u tuđe probleme. Zvijezde vam savjetuju da se držite po strani. U ljubavi previše očekujte, a premalo dajete. Pokažite da vam je više stalo! Slobodni Blizanci dobiće zanimljivu ponudu.

RAK

Početak dana vam donosi pad energije. Moguće da vas je stigao hronični umor. Radite stvari koje vam prijaju i opustite se uz ljude slične vama. Lagana šetnja ili šoping će vam prijati. Izbjegavajte rasprave u kući, bolje se povucite... Unosite više vitamina.

LAV

Dnevni horoskop za 18. februar 2024. godine vam donosi ponudu koj se ne odbija. Mogli biste da napredujte na poslovnom polju. Saradnici u vama vide potencijal, te ga iskoristite. Ne morate po svaku cijenu da prihvatate sve, dobro razmislite, pa i kada je riječ o ljubavi.

DJEVICA

Vaša želja da se svuda istakenete, mogla bi da zasmeta vašem partneru. Slobodne Djevice biće u prilici da se dublje povežu sa simpatijom. Ne zaboravite da do ponedjeljka završite sve obaveze koje imate. Izbjegavajte gužve u saobraćaju!

VAGA

Vaš dnevni horoskop za 18. februar 2024. godine vam kaže da obratite pažnju na signale koje vam ljudi iz okoline šalju. Pokušaće nešto indirektno da vam kažu. U ljubavi pomalo sumnjate, opustite se više i dajte sebi priliku. Mogući su bolovi u leđima, više se krećite!

ŠKORPIJA

Danas vam se "bude" mračne misli vezane za prošlost. Pokušajte da ih obuzdate lijepim stvarima. Okružite se pozitivnim ljudima, više se krećite i družite. Idealna je trenutak da pozovete simpatiju! Zauzete Škorpije neka se više potrude oko partnera. Proverite krvni pritisak!

STRIJELAC

Dnevni horoskop za 18. februar 2024. godine vam donosi priliku da pokažete svoj talenat. Upoznaćete ljude na položaju, nemojte da krijete svoj potencijal. Moguća je i sardanja. Moguće su rasprave sa partnerom, previše vremena provodite zajedno. Vrijeme je da promijenite to!

JARAC

Vaša tvrdoglavost danas dolazi do izražaja, mogli biste malo da "spustite" loptu. Jedna osoba iz okruženja vam posebno ne prija. Dajte joj to do znanja ili se jednostavno klonite. Nije u vašoj prirodi da glumite da je sve u redu. U ljubavi sve ide svojim tokom!

VODOLIJA

Intuicija vam danas dolazi do izražaja, bićete bez "dlake na jeziku" da svima kažete sve u lice. Ljudi vas zbog toga i vole, samo se trudite da ne pretjerujete. Slobodne Vodolije nemaju petlju da pozovu simpatiju. Dajte sve od sebe ukoliko želite nešto više.

RIBE

Dnevni horoskop za 18. februar 2024. godine vas upozorava da ne reagujete burno pre nego što čujete obje strane priče. Okolina dotsa od vas očekuje. Iako želite svima da pomognete, malo mislite i na sebe. Idealan je dan da uživate u prirodi ili stvarima koje vas ispunjuju.

(MONDO)