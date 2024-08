Vikend horoskop do 25. avgusta: Neko će se obradovani, a nekoga guraju u drugi plan

Saznajte šta su vam zvijezde namijenile ovog vikenda, koliko ćete sreće imati u periodu od 16. do 18. avgusta 2024!

Vikend horoskop za period od 23. do 25. avgusta otkiva koliko su svakom znaku Zodijaka zvijezde naklonjene i koje su to stvari na kojima treba da porade na polju ljubavi i porodice, a šta se preporučuje za zdravlje i lični razvoj.

Ovaj vikend bćei poseban, imaćemo konjunkciju Meseca i Urana, što će izuzetno pozitivno uticati na Bika, a neki horoskopski znaci će otkriti da nemaju čelične nerve, pa je bolje da budu oprezni jer će im sudbina baciti prepreke na put.

Ovan

Vikend horoskop za period od 23. do 25. avgusta 2024. godine predviđa veliku ljubavnu dramu. Pretvaraćete se da ste ravnodušni, ali će se u stvarnosti osjećati prilično uvrijeđeni partnerovim ponašanjem. On će pokušati da vas gurne u drugi plan po svaku cijenu, što vam se ne dopada. Zato ćete se truditi da po svaku cijenu privučete pažnju, a to će nažalost rezultirati velikim stresom. Iskren razgovor s partnerom može donijeti jasnoću. Slobodni će imati priliku za uzbudljive romantične susrete. Preuzmite liderstvo u porodičnim pitanjima i Usmjerite se na zajedničke ciljeve i aktivnosti.Budite aktivni, fizička aktivnost će vam prijati.

Bik

Konjunkcija Mjeseca i Urana izuzetno pozitivno utiče na vas i počinjete gledate na svet kroz ružičaste naočare, pa ćete pronaći ogromnu motivaciju da budete veoma aktivni. Važno je da sada počnete da sprovodite svoje planove. Idealno vrijeme za jačanje ljubavne veze kroz zajedničke aktivnosti. Ako ste slobodni, budite iskreni u svojim namjerama. Provedite vrijeme u prirodi ili u nekom opuštajućim okruženjima. Brinite o svom fizičkom zdravlju kroz pravilnu ishranu i relaksaciju, savjetuje vikend horoskop 23. do 25. avgusta 2024..

Blizanci

Vikend horoskop savjetuje da uživate u društvu i komunikaciji; moguće je novo poznanstvo sa osobama koje će na vas djelovati osvježavajuće i koje će vas inspirisati. Razjasnite nesuglasice sa rođacima i provedite kvalitetno vrijeme s porodicom. Mogli biste se naći u ulozi posrednika. Uključite se u društvene aktivnosti i organizovane humanitarne događaje. Planirajte izlete s prijateljima ili učestvuјte u intelektualnim raspravama. Posvetite pažnju mentalnom zdravlju kroz društvene kontakte i komunikaciju.

Rak

Vikend horoskop za period od 23. do 25. avgusta 2024. predlaže vam da se fokusirate na emotivnu bliskost i podršku partneru. Ako ste slobodni, tražite emocionalnu sigurnost od ljudi koje poznajete. Uživate u stvaranju toplog i ušuškanog poroičnog okruženja. Ići ćete na zajedničke aktivnosti koje jačaju veze. Fokusirajte se na sve ono što vas emotivno ispunjava. Možda ćete željeti i da provedete vrijeme s prijateljima na čamcu ili da se posvetite nekom novom ekstremnom sportu. Posvetite se zdravlju, odmarajte se, šetajte se i pronađite mir.

Lav

Vaša sezona je završena i sada ćete se suočiti sa surovom realnošću. Vrijeme je da ponovo počnete da razmišljate o stvarnom životu, a to može biti zaista stresno. Morate da se pripremi za igru nerava i nalet negativnih emocija koji će zavladati vašim životom u narednim danima. Ako naučite da se nosite sa tim, ponovo ćete dočekati sunčeve zrake poslije vikenda. U suprotnom, i naredne sedmice će biti teške. Strast i sukobi će obilježiti vašu vezu. Ipak, energija i vitalnost su vam na visokom nivou, pa je iskoristite za intenzivne fizičke aktivnosti, savjetuje vikend horoskop.

Djevica

Vaša sezona počinje, pa vrijedi je iskoristiti maksimalno. Shvatićete da treba da skupite hrabrost ako želite da postignete ono što želite. Vrijeme je da na neke stvari sagledate optimistički i istovremeno pronađete njihovu bolju stranu. To će vas natjerati da ponovo povjerujete u sopstvene sposobnosti i učinite prvi korak ka uspjehu, savjetuje vikend horoskop od 23. do 25. avgusta 2024. Pokušajte da se opustite i ne budete previše analitični. Pronađite privlačnost u nekome ko je drugačiji od vas. A nađite i ravnotežu između porodičnih obaveza i ličnih potreba. Provedite vikend u veselju i unaprijedite svoje opšte zdravlje.

Vaga

Ovoga vikenda vama sljeduju harmonični odnosi i dublji razgovori s partnerom. Slobodni, vaš šarm može privući zanimljive i naočite osobe. Rješavajte nesuglasice mirnim putem i organizujte zajedničke i romantične aktivnosti s partnerom. Potrebna vam je ravnoteža i harmonija u porodičnim odnosima. Uživaete u tišii, u svemu što je mirno i može da vam donese ravnotežu. Uključite se u umjetničke ili kreativne grpe, idite na kurs keramike... samo nešto radite rukama. To je važno i za vaše mentalno zdravlju. Ne pretjerujte s hranom i alkoholom, savjetuje vikend horoskopod 23. do 25. avgusta 2024.

Škorpija

Vikend horoskop za period od 23. do 25. avgusta 2024. kaže da vas čekaju intenzivni emotivni trenuci u vezi ili novi izazovi u romantičnim odnosima. Dublje povezivanje sa osobom koja vas izaziva i provocira. Intenzivni porodični odnosi i prilika da se ispričate i dublje povežete. Budite otvoreni za iskren razgovor i razumijevanje. Posvetite se čitanju, cvijeću, hobijima. Možete se upustiti u introspekciju ili istraživanje novih vještina. Osvježite svoje fizičko stanje kroz aktivnosti koje vam donose zadovoljstvo i unutrašnju snagu. Plivanje, veslanje, ronjenje... sve je to za vas.

Strijelac

Ovoga vikenda osjetićete kajanje. Počećete da krivite sebe za nešto što se dogodilo prije izvjesnog vremena, ali ćete tek sada vidjeti posljedice svojih postupaka. Morate da progutate gorčinu poraza i da priznate, prije svega sebi, da ste pogriješili. Ako se posipate pepelom po glavi i odlučite da se izvinite, može biti sigurni da će vaš trud biti nagrađen, ali tek poslije vikenda. Spontanost i avantura u ljubavi su naglašeni. Slobodni mogu imati uzbudljive romantične mogućnosti. Savršen trenutak za porodične avanture ili putovanja. Aktivnosti na otvorenom vam donose energiju i bolje zdravlje, savjetuje vikend horoskop od 23. do 25. avgusta 2024.

Jarac

Konačno ćete pronaći smisao - poslije dužeg traženja. Iako još nećete moći u potpunosti da stekne optimizam, ovog vikenda će doći trenutak preloma i pronaći ćete svjetlo na kraju tunela. Zahvaljujući tome, ovi dani će za vas biti divni i izuzetno radosni. Punićete se ovom pozitivnom energijom duže vrijeme. Razgovarajte o dugoročnim ciljevima u emotivnoj vezi. A razmišljajte i o porodičnim planovima i ciljevima. Uživajte u radosti i ne zaboravite na zdravlje i fizičku aktivnost, savjetuje vikend horoskop od 23. do 25. avgusta 2024.

Vodolija

Prema vikend horoskopu, vama je potrebna sloboda. Možda ćete osjećati potrebu za više prostora u vezi. Moguća su nova poznanstva kroz hobije i razna interesovanja. Budite fleksibilni i otvoreni za nove ideje u porodičnim odnosima. Možete se suočiti sa neobičnim situacijama. Posvetićete se i promjeni rasporda u kući i novim modnim idejama. Pronađite neobične i uzbudljive načine za opuštanje. Prijaju vam intelektualni razgovori i neobične aktivnosti. Idite na masažu i u spa.

Ribe

Vikend horoskop za period od 23. do 25. avgusta 2024. predviđa romantična maštanja i emocionalnu povezanost s partnerom. Rječju, strastveni viknd. Slobodni će pronaći inspiraciju i duboku povezanost sa nekim novm. Uživaćete u porodičnom okupljanju. Provedite vrijeme sa najbližima i pokažite podršku. Fokusirajte se na maštovite i kreativne aktivnosti. Provedite vrijeme u nekom umjetničkom događaju koji vas inspiriše. Osjetljivo mentalno zdravlje, potreban vam je restart.

