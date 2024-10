Dnevni horoskop za 1. oktobar 2024: Bik na početku nove veze, Jarac rješava sve iz prošlosti

Pročitajte dnevni horoskop za 1. oktobar 2024. godine!

Izvor: Shutterstock/agsandrew

Dnevni horoskop za 1. oktobar 2024. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 1. oktobar 2024. godine vas savjetuje da pustite maštu da proširi granice vaših mogućnosti. Ovaj dan je odličan za razmišljanje, kao i za bilo koju aktivnost koja nema za cilj postizanje trenutnog praktičnog rezultata. Ne vjerujte strancima, vjerovatno će pokušati da vas iskoriste u svoju korist. U ljubavi sve ide kako treba. Dobro se osjećate.

BIK

Vaš dnevni horoskop vas upozorava da podijelite svoje odgovornosti. Ako u blizini imate ljude koji žele da rade za vas, zašto ne prihvatite pomoć? Imate veliku šansu za uspjeh! Bićete u centru pažnje tokom cijelog dana, očekujte lijepo poznanstvo koje može da označi početak nove veze. Jačajte imunitet.

BLIZANCI

Uradićete nešto što ste dugo planirali i bićete razočarani rezultatom, ali naučićete par korisnih lekcija. Vaš zadatak je da se ne obeshrabrite u prvoj polovini dana. Ako uspijete da zadržite malo optimizma, onda će se uveče situacija promijeniti na bolje. Ovo je veoma dobar dan za jačanje odnosa sa partnerom ili osobom koja vam se dopada. Više spavajte.

RAK

Potcjenjujete svoje neprijatelje, a to može da bude opasno. Postoji samo jedna šansa da izbjegnete gubitke, a to je da konačno saslušate mišljenje osobe koja već dugo pokušava da vam otvori oči za ono što ne želite da vidite. Drugi problem dana je što previše razmišljate. Ponekad morate da kažete prvo što vam padne na pamet, naročito na ljubavnom polju. Zdravlje je dobro.

LAV

Dnevni horoskop za 1. oktobar 2024. godine vas savjetuje da ne komplikujete zadatke koji su pred vama. Gotovo sve o čemu razmišljate, zapravo je jednostavnije nego što mislite. Istina, ima mnogo ljudi koji žele da vas zbune, uvuku u beskorisne rasprave i jednostavno vas odvuku od onoga što biste radije radili. Oslonite se na partnera. Provjerite krvnu sliku.

DJEVICA

Nažalost, ovaj dan nema ne donosi ništa posebno zanimljivo. Srećom, malo je vjerovatno da će vas zvijezde ometati ako odlučite da uradite nešto zanimljivo za sebe. Sada imate moć da utičete na razvoj mnogih stvari koje su vam važne, samo razmislite šta tačno želite. Ne zanemarujte tenziju koja vlada u ljubavnom odnosu. Čuvajte se prejedanja.

VAGA

Dnevni horoskop za 1. oktobar 2024. godine vas upozorava da brojite svoj novac. Što više računate, pre će se poboljšati vaše finansijske stvari. U ljubavi je sve upravo suprotno. Što manje razmišljate o tome, stvari postaju bolje. Prepustite se emocijama i uživajte! Zdravlje je dobro.

ŠKORPIJA

Opustite se i odmorite. Sve što želite, biće vam na tacni. Zvijezde vas "maze", a u tome im pomažu osobe iz vašeg užeg kruga. Ovaj dan je odličan i za zamišljanje želja, postoji velika vjerovatnoća da će se one ostvariti u bliskoj budućnosti. Samopouzdanje vas obuzima, ali to vas ne čini ništa manje privlačnim pripadnicima suprotnog pola. Moguća glavobolja.

STRIJELAC

Sada ne želite da razmišljate o posljedicama svojih postupaka, a to će vam olakšati put do vašeg cilja. Do kraja dana možete da budete potpuno iscrpljeni, ali još uvijek morate da nađete snagu u sebi da se oduprete krivici. Zapamtite da je čvrstina koju ste pokazali, bila apsolutno neophodna. U ljubavi se javlja problem iz prošlosti. Pojačajte unos vitamina.

JARAC

Današnji dan je najjasnija ilustracija činjenice da ste sposobni da postanete šta god želite, samo ako to želite. Vjerujte svojoj intuiciji i posvetite se svom cilju. Danas možete da očekujete poruku ili poziv od osobe sa kojom ste nekada bili bliski. Vrijeme je da razjasnite sve ono što davno niste mogli. Čuvajte se povreda.

VODOLIJA

Radićete bilo šta, ali ne ono što drugi očekuju od vas. Bliske osobe mogu da počnu da razmišljaju o tome da li mogu da se oslone na vas. Zbog toga vas čeka problem u ličnim odnosima. Pokušajte da pronađete kompromis. Eksperimentišite sa svojim imidžom, enterijerom ili inovacijama u poslu. Dobro se osjećate.

RIBE

Dnevni horoskop za 1. oktobar 2024. godine vas savjetuje da dobro procenite planove prije nego što počnete da ih sprovodite. Najgore je to što ste spremni da potrošite novac na ulaganje u sumnjive projekte. Držite novčanik zatvoren ako ne želite da bude prazan. Dobro je ako je pored vas neko ko može da vas sačuva od nepromišljenih postupaka i fatalnih grešaka. Zdravlje je dobro.

(MONDO)