Nova avio-linija od marta: Iz Egipta za Banjaluku i Sarajevo

Egipatski avio-prevoznik "Air Kairo" će sljedeće ljetne sezone uvesti nove letove za dva najveća grada u BiH.

''Air Kairo će sljedeće letnje sezone uvesti nove letove za područje bivše Jugoslavije. Avio-kompanija, koja trenutno održava letove tokom cijele godine između Hurgade i Beograda, dodaće novu liniju od Šarm el Šeika do glavnog grada Srbije, kao i od Hurgade do Sarajeva i Banjaluke. Novi letovi počeće krajem marta sljedeće godine", objavio je portal "Ex yu aviation news", koji prati regionalne vijesti iz oblasti vazduhoplovstva.