Razlozi zašto plate u ne mogu ''stići'' inflaciju

Inflacija u svim državama u svijetu trenutno "jede" radničke plate. Životni troškovi su sve viši i viši.

Izvor: Shutterstock

Inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi 8,3 posto, dok u evrozoni iznosi 8,1 posto.

Plate radnika u navedenim dijelovima svijeta ove godine porasle su samo za pet, odnosno tri posto. Ekonomisti kazuju da postoji pet značajnih razloga zašto je to tako.

Kao prvi istakli su to što su sindikati slabiji i što je oslabilo kolektivno pregovaranje s poslodavcima. U SAD-u je 1979. godine 27 posto radnika bilo dio sindikata, a sada ih je samo 11,6 posto dio sindikata. To je za posljedicu imalo i to da plata bude niža.

Drugi razlog jeste ono što se naziva skrivena nezaposlenost. Zvanični podaci kazuju da u SAD-u i Velikoj Britaniji postoji niska stopa nezaposlenosti, a što bi, u teoriji, primoralo kompanije da povećaju plate. Međutim, stručnjaci smatraju da je stvarni broj nezaposlenih mnogo veći.

Treći razlog jeste taj što se firme u kriznim vremenima sporo odlučuju na to da povećaju plate - kriza znači neizvjesnu budućnost.

Četvrti razlog jeste taj što se svijet još oporavlja od recesije koja je počela 2008. Plate su rasle do iznosa koji je bio prije početka recesije.

Peti razlog zašto plate malo ili nikako ne rastu u inflaciji jeste što plate i inflacija nisu povezane onako kako mnogi misle da jesu povezane. Inflacija prati cijene roba i usluga, dok iznos plata reaguje na promjene na tržištu rada.

(Kliks)