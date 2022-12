Neusklađenost ponude i potražnje: "Stotine hiljada tona peleta u skladištima"

Predsjednik kompanije "Boksit" Milići Rajko Dukić uputio je resornim ministarstvima dopis u kojem traži da stave van snage ili izmijene odluke o zabrani izvoza i ograničenju cijene peleta.

Izvor: Envato

Dukić u dopisu podsjeća da je odlukom Savjeta ministara do kraja januara 2023. zabranjen izvoz određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, dok je odlukom Vlade RS ograničena cijena peleta na 480 KM po toni sa PDV-om.

"Kako su i jedna i druga odluka postale diskutabilne, sugerišem da se obje stave van snage ili preispitaju, uz detaljnu analizu stanja na tržištu i efekata koje su te odluke proizvele", navodi Dukić.

U obrazloženju navodi da odluka o zabrani izvoza nije donesena na osnovu stručne analize, odnosno da se nije vodilo dovoljno računa o ponudi i potražnji.

Rezultat toga je, dodaje, da sada zbog zabrane izvoza, proizvođači imaju zalihe koje se mjere stotinama hiljada tona, a ne mogu da prodaju na tržištima gdje su cijene mnogo povoljnije i prodaja nije diskutabilna.

"Cijena peleta, koja je ograničena odlukom Vlade RS mogla bi da ima opravdanje, samo pod uslovom da je usklađena ponuda i tražnja i da proizvođači, zbog zabrane izvoza, nemaju enormne zalihe, što povećava i određene troškove, a i dovodi u pitanje opravdanost i korisnost dalje proizvodnje. Više je nego očigledno da ogromne zalihe ukazuju na neusklađenost ponude i tražnje, bez obzira na ograničenu cijenu", navodi se u dopisu.

Predložio je da se što prije ukine odluka o zabrani izvoza ili preinači u smislu da proizvođači mogu da izvezu dio svoje proizvodnje, "s tim da se cijene, na domaćem tržištu, takođe preispitaju i po potrebi zaštite".

Inače, kompanija "Boksit" je vlasnik preduzeća "Soligna" koje se, između ostalog, bavi i proizvodnjom peleta.

Cijena peleta u Srpskoj proteklih mjeseci išla je i do 750 KM sa tendencijom daljeg rasta. Zbog toga su se u problemu našli brojni privrednici, ali i domaćinstva koja su se grijala na pelet s obzirom na to da im je grijanje poskupjelo i do 150 odsto. Nakon toga Vlada RS je donijela odluku o ograničenju cijene.

(Capital.ba)