Ne mogu izvoziti: Proizvođači peleta optužuju političare za prevaru, najavili žalbu Evropskoj komisiji i OHR-u

Savjet ministara BiH nije usvojio odluku kojom se dozvoljava izvoz peleta iz BiH u trajanju od 60 dana, a time je, kako slikovito kažu proizvođači, zakucan posljednji ekser u mrtvački sanduk proizvodnje peleta.

Izvor: Shutterstock

Poručuju da su prevareni jer vlast nije ispoštovala dogovor po kome su oni trebali ograničiti cijenu peleta, a da im istovremeno bude dozvoljen izvoz u EU.

Podsjetimo, ministri u Savjetu ministara BiH nisu postigli konsenzus o usvajanju odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta.

"Ovo je kolaps industrije peleta", poručuje Goran Ivanović, predsjednik Asocijacije proizvođača peleta u BiH, dodajući da proizvođači gube stotine miliona maraka.

"Ovo je posljednji ekser u mrtvačkom sanduku proizvodnje peleta. Kakva je to poruka budućim investitorima u BiH? Kakva je to poruka evropskim partnerima koji uplaćuju avanse i koji drže ovu proizvodnju kad je van sezone. Jer, podsjetiću vas, imamo proizvođače koji su u martu primili avanse, a imali su obavezu da u oktobru ili novembru isporuče pelet, a to sada nisu bili u mogućnosti da učine. Oni neće dogodine uplatiti avanse, a naše firme su u problemu", pojašnjava Ivanović.

Da stvar bude gora, ističe, odlučeno je da od Nove godine kreće poskupljenje struje za industriju pa ni trenutna cijena peleta, tvrdi, više nije rentabilna.

"Imamo zabranu izvoza na domaćem tržištu. Ne znam šta nam drugo preostaje - da se ugasi proizvodnja i da 10.000 domaćinstava ostavimo na cjedilu sljedeće godine", naglašava Ivanović.

Na pitanje šta će preduzeti, kaže: "Ima prijedloga za sastanke, ali stvarno više nemamo snage. Šest mjeseci se borimo i ovo je kap koja je prelila čašu. Bili smo sigurni da će izvoz pustiti jer je Vlada RS podržala našu inicijativu i uputila zahtjev Savjetu ministara BiH. Kamioni su već natovareni pa da iskoristimo sljedeću sedmicu prije Božića da isporučimo te količine našim kupcima u EU. Iako je i njihovo tržište snabdjeveno, htjeli smo da ispunimo našu obavezu za avanse koje smo primili. Bilo je ideja da se ide u proteste, da se ti kamioni pošalju na granicu, ali to nije rješenje", poručuje Ivanović i dodaje:

"Spremili smo jedno pismo OHR-u, a vjerovatno i Evropskoj komisiji da će ići nakon toga. Ne znam ima li u ovoj državi više išta ima smisla pokušavati, raditi i boriti se kad niko nema sluha ni za šta. Odlazeći ministri u Savjetu ministara glavni su krivci zašto ovo nije ispunjeno", smatra on.

Da je politika glavni krivac za ovu situaciju saglasan je i Muharem Helać, menadžer kompanije "Drvosječa".

"Vlast nije ispunila svoj dogovor do kraja, koji je, podsjećamo, bio da se cijena peleta ograniči na 480 KM + PDV, ali da se pusti izvoz. Od tog dogovora je prošlo više od mjesec dana i nije ispoštovan. Svakako da je ovo težak period za proizvođače peleta, u kojem je svakako doveden u pitanje opstanak fabrika peleta. Tu se politika previše upetljala, posebno zbog promjena u strukturi vlasti i zbog čega sada u Savjetu ministara ne možemo postići konsenzus", ističe Helać, koji očekuje da će najave za brzo formiranje vlasti pomoći da se problem riješi.

"Na sreću, zima još nije počela u punom jeku, potražnje ima za ogrevom na evropskom tržištu i to ne smijemo propustiti, imamo još jednu šansu", kaže Helać.

Odluka da Savjet ministara ne dozvoli izvoz peleta dokaz je da dio političkih struktura iz FBiH konstantno opstruiše važne odluke za domaći sektor, poručio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac.

"To je neprihvatljiva i nerazumljiva praksa. Bošnjački ministri u Savjetu ministara u pravilu glasaju protiv inicijativa koje dolaze iz Republike Srpske, ma koliko one bile propulzivne i korisne za domaći privredni sektor. Ne postoji nijedno logično objašnjenje niti racionalan razlog za takvo ponašanje", rekao je Košarac, naglasivši da su na ovaj način direktno ugroženi interesi realnog sektora i poslovne zajednice u BiH. On je podsjetio da je odluku o izvozu podržala i Privredna komora Federacije BiH, prepoznajući značaj za spoljnotrgovinski promet.

(Nezavisne novine)