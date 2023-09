Još jedna zemlja u akciji snižavanja cijena: Pojeftinjuju sokovi, pivo, voće i povrće

Premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski je danas izjavio da se spisak proizvoda sa oznakom "Garantovana cijena" proširuje i najavio da će od sutra biti snižene i cijene bezalkoholnih pića, gazirane i negazirane vode i piva, kao i dodatno voća i povrća.

Izvor: Shutterstock

"Današnjom odlukom Vlade na listu garantovana cijena ulaze i bezalkoholna pića, gazirana i negazirana voda i pivo. Donijeli smo i novu odluku za snniženje marže za voće i povrće, čime će se dodatno sniziti cijene tih proizvoda do 30 procenata", rekao je Kovačevski na konferenciji za novinare.

Istakao je da su se programu "Garantovana cijena" društveno odgovorno i samoinicijativno priključili proizvođači bezalkoholnih pića i vode.

"Vlada Sjeverne Makedonije je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva ekonomije, donijela nove odluke o snižavanju cijena u trgovini na veliko i malo svijetlog piva i lager piva, gaziranih i negaziranih pića, sa izuzetkom energetskih pića, mineralne gazirane i negazirane prirodne izvorske vode", rekao je Kovačevski.

Tom odlukom se najviše cijene tih proizvoda utvrđuju na nivou od 19. septembra, umanjenom za 10 procenata u trgovini na veliko.

Trgovci na malo su dužni da utvrde cijene i da ih jasno obilježe natpisom "Garantovana cijena". Te cijene će važiti do 30. novembra.

Na današnjoj sjednici Vlada je odredila najviše trgovačke profitne marže na svježe voće i povrće, u trgovini na veliko na 10 odsto, a u trgovini na malo na 15 odsto.

"Ovim očekujemo pad cijene voća i povrća za oko 30 odsto. Pred nama su odluke o smanjenju uvoznih dažbina na svježe povrće, pirinač, pomorandže, limun, mandarine, kao i smanjenje carina na mliječne proizvode sa sadržajem masti preko 10 odsto", rekao je premijer Sjeverne Makedonije.

Vlada je 19. septembra već omogućila da 50 proizvoda u 24 kategorije pekarske, mliječne i mesne industrije pojeftine za najmanje 10 odsto u odnosu na cijenu koju su imali 1. avgusta.

"Očekuje se da to sniženje cijena bude od 10 do 40 procenata za određene proizvode u šta već možemo da se uvjerimo u marketima u cijeloj zemlji. Uvjeren sam da ćemo garantovanom cijenom prozvoda i ostalim mjerama socijalnog karaktera uspjeti da stabilizujemo inflaciju do kraja godine", rekao je Kovačevski.

To se, kako je istakao, već pokazalo sa povećanjem plata u u julu ove godine, kada je premašen rast inflacije.

"Septembarskim povećanjem plata od 10 odsto, kao i linearnim povećanjem penzija u skladu sa metodologijom koja je ranije utvrđena, očekujemo da dvocifrena inflacija padne na osam odsto, a kod hrane da bude do pet procenata", rekao je Kovačevski.