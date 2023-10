Direktor ERS-a: Racionalni potrošači u Srpskoj imaju najjeftiniju struju na Balkanu

Direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS) Luka Petrović izjavio je Srni da je intencija ovog preduzeća da i dalje ostanu najpovoljniji ponuđač električne energije u Evropi, kako za građane, tako i za privredu.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

"Ali, to ne znači da mi moramo biti jeftiniji 50 ili više odsto od svih susjednih elektroprivreda i snabdjevača u okruženju, stalno ćemo pratiti i uvoditi novine i u snabdijevanju privrednih društava i građana, kako bi građanima bila dostupna jeftina energija ako se racionalno troši", rekao je Petrović.

Petrović je rekao da, ako se struja neracionalno troši, ona svakako mora da bude skuplja.

"To je već pokazano novim tarifnim sistemom gdje se vidi da kod 93 odsto građana nije došlo do povećanja faktura za električnu energiju i da su posebno zaštićene kategorije koje troše do 500 kilovat-časova električne energije mjesečno", istakao je direktor ERS-a.

Petrović je rekao da građani u Republici Srpskoj koji troše do 500 kilovat-časova imaju ubjedljivo najjeftiniju električnu energiju na Balkanu i to su računi od 40 do 45 KM mjesečno.

"To će i dalje biti intencija `Elektroprivrede`, ali i Vlade Republike Srpske, da zadržimo stabilnost, očuvamo proizvodne pogone, zaštitimo građane i privredu. Da budemo privlačni za nove privrednike koji će otvarati nova radna mjesta i da ovaj sistem ostavimo budućim generacijama i budućim ozbiljnim kadrovima da mogu da ga razvijaju na način kako je predviđeno planovima koje smo napravili unutar ERS-a", naveo je Petrović.

On je rekao da su pripremili inicijative za izmjene određenih zakona koje će olakšati poslovanje proizvodnih preduzeća, kao i inicijative za radne grupe zajedno sa sindikatom koje moraju da rasprave opravdanost mnogih troškova u svojim sistemima i da se svaki radnik upozna o planovima investicija i troškova.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

"Apsolutno ćemo zaoštriti politiku prijema radnika bez stručnih ispita, bez ocjene neposrednih rukovodilaca, ne samo uprava preduzeća, nego i bez stava sindikata o pojedinim radnicima koji se zapošljavaju. Smatramo da nije ovdje u pitanju prijem pet ili 50 ljudi, već je u pitanju 8.700 zaposlenih, funkcionalnost ERS-a ali i Vlade Republike Srpske, ako bismo ovaj sistem ugrozili nekvalifikovanim radnim osobljem na pojedinim pozicijama", najavio je direktor "Elektroprivrede".

Petrović je rekao da je u naredne tri godine neophodno dodatno pomoći dva rudnika - modernizacijom mehanizacije, te naveo da postoji inicijativa da se što hitnije urade idejna rješenja sa studijama ekonomske opravdanosti gasnih postrojenja, koja bi zamijenila upotrebu mazuta na dvije termoelektrane, kao i sagledavanje mogućnosti instalacija gasnih motora i nabavke buduće rudarske mehanizacije sa gasnim motorima kako bi se smanjili troškovi za dizel gorivo.

"Rashod na dizel gorivo za potrebe rudnika je godišnje oko 50 miliona KM, a troškovi rashoda na mazut, koji ćemo zamijeniti gasom, su oko 20 miliona KM, što je značajan trošak i povećava cijenu proizvedenog kilovat-časa u termoelektranama", naveo je Petrović.

On je ukazao da, uvažavajući situaciju da Evropa sve više pritiska oko plaćanja naknade za emisiju ugljen-dioksida, moraće biti izvršena racionalizacija svih troškova najkasnije do 1. januara 2026. godine kako se uvođenjem naknade za emisiju ugljen-dioksida iz dvije termoelektrane trošak ne bi prenio na građane i na privredu Republike Srpske.

(Srna)