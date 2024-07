Vidović: "Infinity grupa" će se preregistrovati i otvara račun u IRB-u

Ministarka finansija RS Zora Vidović potvrdila je da su zakonske izmjene kojima je omogućeno da Investiciono – razvojna banka obavlja poslove platnog prometa, između ostalog, donesene i kako bi se pomoglo firmama koje su SAD stavila pod sankcije.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Vlada RS jutros je po hitnom postupku utvrdila izmjene i dopune Zakona o bankama Republike Srpske, Zakona o Investiciono-razvojnoj banci RS te Zakona o unutrašnjem platnom prometu, koje je Narodna skupština već uvrstila u izmijenjeni dnevni rad sutrašnjeg zasjedanja.

Na pitanje da li Vlada RS na ovaj način pokušava pomoći firma koje su se našle na listi Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD, Vidović je rekla da ovo može biti dobro rješenje za sankcionisane firme, ali da to nije jedini razlog zakonskih izmjena.

"Mi pokušavamo da imamo svoj unutrašnji platni promet kako bismo mogli raditi preko naše banke. Takva banka postoji u FBiH i iz te banke se ulažu sredstva u nešto što je za državu važno, a nije komercijalno baš opravdano", kaže Vidović za Capital.

Kaže da je to samo proširenje djelatnosti IRB-a i od sada će Agencija za bankarstvo kontrolisati IRB.

"Da li će Centralna banka prihvatiti da ubaci IRB u platni promet to zavisi, znate kako oni odlučuju. Ako dobijemo dozvolu od njih ući ćemo u platni promet, ako ne dobijemo, a računamo da se i to može desiti, onda bi to zaista bila diskriminacija kakvu do sada niko nije vidio", istakla je Vidović.

Na pitanje kako bi IRB mogao da pomogne firmama sa američke crne liste, Vidović kaže da po sadašnjem stanju stvari IRB ne može da im otvori račune, ali da će to biti moguće nakon vlasničke promjene i kompletnog restrukturiranja „Infinity grupacije“.

"IRB sada ne bi mogao da im otvori račune jer one više ne mogu ni u jednoj banci da otvore račune, to je definitivno. Ali, ako se budu preregistrovale, a to moraju da urade ako hoće da rade, a sigurno da hoće, jer imaju velike projekte, vjerujem da će te nove firme moći otvoriti račun i u IRB-u i kod drugih banaka. Ali nije to poenta. Poenta je da mi od sada imamo naš platni promet, a da u budućnosti radimo nešto što će pomoći našoj privredi. Ovima što su sada sankcionisani teško se može pomoći", kazala je Vidović.

Na pitanje da li bi IRB, ako otvori račune ovim firmama, mogla da dođe u problem, Vidovićeva kaže da ne vidi problem ako se naprave sasvim druge firme.

Kazala je da je SWIFT potreban i za unutrašnji promet i da je BiH jedina država u svijetu koja ima i unutrašnji i spoljni promet na SWIFT-u. Dodala je da su u problemu i veliki projekti koje su ove firme dobile od države.

"Kompanija „Sirius 2010“ u procesu fiskalizacije ima još samo priključiti kase, sve ostalo je završeno. To će se i odraditi, ali treba održavati sistem Poreske uprave, Geodetske uprave, Fonda zdravstvenog osiguranja RS. To su strašni problemi i Amerikanci su to namjerno i uradili da blokiraju sisteme koji su jako važni za funkcionisanje svake države", kazala je ona.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD prije 15-ak dana pod sankcije je stavila firme Sirius 2010, Infinity International Gruop, Prointer ITSS,Una World, Infinity Media, zatim K-2 Audio Company, te Kaldera Company.

Na listu su stavljeni i vlasnik Infinity International Group Đorđe Đurić te direktor Kaldera Company Milenko Čičić, a kao razlog za uvođenje sankcija navedena je njihova navodna povezanost sa Igorom Dodikom, sinom predsjednika RS Milorada Dodika.

Prethodno su se na crnoj listi našli i najviši predstavnici vlasti RS kojima su banke (koje posluju u BiH i RS po zakonima BiH i RS; prim. ur.) zbog toga ugasile račune, a ista sudbina čeka i preduzeća, predviđa se, iz Infinity grupacije u kojoj su prošle sedmice priznali da to očekuju i da su ih banke već kontaktirale.

Iz ovih kompanija su najavili reorganizaciju i novi model poslovanja.

(Capital/Mondo)