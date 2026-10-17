Inspekcija u FBiH zapečatila 44 objekta: Kazne od skoro 376.000 KM

Poreska uprava FBiH sprovela je 240 kontrola i utvrdila nepravilnosti kod 52 odsto kontrolisanih poreskih obveznika. Zapečaćena su 44 objekta, a izrečene kazne iznose 375.975 KM.

Izvor: Vlada FBiH

Inspektori Poreske uprave Federacije BiH zbog utvrđenih nepravilnosti zapečatili su 44 objekata i u 124 kontrole izdali prekršajni naloge sa ukupno izrečenim kaznama u iznosu od 375.975 KM.

Inspektori su juče na području FBiH sproveli 240 inspekcijskih nadzora, saopšteno je iz Poreske uprave.

Kontrole su izvršene kod poreskih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, građevine, kao i drugih uslužnih djelatnosti.

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 596 prijavljenih radnika i 58 neprijavljenih.

Otkriveno je 10 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, sedam obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 76 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 52 odsto poreskih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području FBiH, ističe se u saopštenju.