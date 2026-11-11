Skoro trećina građana EU ne može da pokrije neočekivane troškove: Najteža situacija u Grčkoj, Letoniji i Bugarskoj

Više od četvrtine stanovnika Evropske unije suočava se sa poteškoćama u pokrivanju neočekivanih finansijskih troškova zbog nedostatka finansijske rezerve, pokazuju podaci Evrostata.

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"U 2025. godini 29,2 odsto stanovništva EU nije bilo u stanju da se nosi sa neočekivanim finansijskim troškovima, što je neznatno manje u odnosu na 30 odsto u 2024. godini", navodi se u saopštenju evropske statističke agencije.

Prema podacima Evrostata, najveći udio stanovništva koje nije u mogućnosti da pokrije neplanirane troškove zabilježen je u Grčkoj, gdje taj procenat iznosi 50,5 odsto.

Slijede Letonija sa 43,7 odsto i Bugarska sa 42,4 odsto.

Najpovoljnija situacija zabilježena je u Holandiji, gdje 15,3 odsto stanovnika ne može da podmiri neočekivane troškove, dok u Češkoj i na Malti taj udio iznosi po 18,7 odsto.

(Mondo)