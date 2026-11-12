Lakše poslovanje i manji rizici: IRBRS i Privredna komora predstavile inicijative za privrednike

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) i Privredna komora Republike Srpske predstavile su privrednicima nove instrumente podrške poslovanju, među kojima su osiguranje izvoznih potraživanja, garancije, faktoring i podrška zelenoj tranziciji.

Izvor: IRB

Cilj predstavljenih inicijativa je smanjenje poslovnih rizika, poboljšanje likvidnosti i stvaranje uslova za stabilan rast i razvoj privrednih društava u Republici Srpskoj.

Osiguranje izvoznih potraživanja kao zaštita od rizika

Naplata potraživanja iz inostranstva nosi brojne rizike, među kojima su najizraženiji nesolventnost poslovnih partnera i prekomjerno kašnjenje u plaćanju.

Iako privredna društva u Republici Srpskoj uglavnom osiguravaju osnovna sredstva i zalihe, potraživanja često ostaju nezaštićena, uprkos tome što, zavisno od djelatnosti, mogu predstavljati značajan dio njihove imovine.

Zbog toga je IRBRS kreirala proizvod osiguranja izvoznih potraživanja, namijenjen zaštiti domaćih preduzeća od rizika naplate i obezbjeđivanju stabilnijeg poslovanja.

Garancije i faktoring za veću sigurnost i likvidnost

Privrednicima su predstavljene i mogućnosti korišćenja garancija IRBRS, kao instrumenta kojim se povećava sigurnost u poslovnim odnosima.

Garancija predstavlja pisanu obavezu banke da će poslovnom partneru, odnosno korisniku garancije, isplatiti ugovoreni novčani iznos ukoliko privredno društvo koje je izdalo nalog ne ispuni svoje ugovorene obaveze.

Posebna pažnja posvećena je i faktoringu, koji preduzećima i preduzetnicima omogućava da nedospjela kratkoročna potraživanja pretvore u odmah raspoloživa novčana sredstva.

Na taj način privredni subjekti mogu poboljšati likvidnost bez potrebe za klasičnim kreditnim zaduživanjem.

Centar za zelenu tranziciju kao nova podrška kompanijama

Privredna komora Republike Srpske predstavila je i Centar za zelenu tranziciju, kao novi oblik institucionalne podrške kompanijama u prilagođavanju sve zahtjevnijim tržišnim, regulatornim i ekološkim uslovima.

Centar će privrednim društvima pružati stručnu pomoć u prepoznavanju mogućnosti za unapređenje poslovanja, izradi planova zelene tranzicije i primjeni digitalnih i tehnoloških rješenja.

Cilj je da se kompanijama olakša prelazak na održivije modele poslovanja i omogući lakše prilagođavanje promjenama na tržištu.

Predstavljanju prisustvovali predstavnici privrede i institucija

Prisutnima su se obratili vršilac dužnosti direktora IRBRS Nedeljko Ćorić i predsjednik Područne privredne komore Banjaluka Stanislav Čađo.

Događaju su, pored brojnih privrednika, prisustvovali i članovi Uprave Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, kao i predstavnici Privredne komore Republike Srpske.

(Mondo)