Plate i do 7.000 evra: Jedna od najbogatijih evropskih država u potrazi za stranim radnicima

Luksemburg se suočava sa nedostatkom kvalifikovanih radnika, a plate su među najvišima u Evropi. Saznajte koja zanimanja su najtraženija.

Izvor: Shutterstock

Jedna od najbogatijih evropskih država suočava se sa ozbiljnim nedostatkom kvalifikovanih radnika. Iako su plate u Luksemburgu među najvišima u Evropi, poslodavci sve teže pronalaze odgovarajuće zaposlene. Zbog toga su vlasti pojednostavile proceduru zapošljavanja stranaca za 20 deficitarnih zanimanja, među kojima su stručnjaci iz finansijskog sektora, IT industrije, zdravstva, ali i građevinski i industrijski radnici.

Prema najnovijim podacima Evrostata, objavljenim 6. novembra 2026. godine, prosječna godišnja zarada u Luksemburgu, prilagođena punom radnom vremenu, iznosi čak 85.600 evra, odnosno približno 7.133 evra mjesečno.

Time je ova država zadržala prvo mjesto u Evropskoj uniji po visini prosječnih zarada, ispred Danske, gdje godišnji prosjek dostiže 73.500 evra, i Irske, sa 64.400 evra. Poređenja radi, prosječna godišnja zarada na nivou Evropske unije iznosi 41.500 evra.

Ipak, važno je naglasiti da je riječ o prosječnim bruto primanjima, a ne o iznosu koji svaki zaposleni može da očekuje. Stvarne plate zavise od zanimanja, kvalifikacija, iskustva i poslodavca.

Koji radnici su najtraženiji?

Luksemburška agencija za zapošljavanje (ADEM) objavila je listu 20 zanimanja u kojima postoji posebno izražen nedostatak kvalifikovanih radnika. Na osnovu te liste poslodavci mogu jednostavnije da angažuju stručnjake iz država koje nisu članice Evropske unije.

Velika potražnja postoji u bankarskom i finansijskom sektoru. Posebno se traže stručnjaci za procjenu kreditnog rizika, savjetnici za rad sa bankarskim klijentima, finansijski analitičari, stručnjaci za finansijska tržišta, reviziju i kontrolu poslovanja, kao i pravnici.

Nedostaju i zaposleni u informacionim tehnologijama. Luksemburškim kompanijama potrebni su programeri, stručnjaci za razvoj softvera, administratori informacionih sistema i zaposleni koji pružaju tehničku podršku i održavaju IT infrastrukturu.

Problem nedostatka radne snage prisutan je i u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Traže se medicinske sestre i tehničari, njegovatelji, socijalni radnici, vaspitači i stručnjaci za rad sa osobama kojima je potrebna dodatna podrška.

Mogućnosti za zapošljavanje postoje i u građevinarstvu i industriji. Među deficitarnim zanimanjima nalaze se krovopokrivači, industrijski mehaničari, stručnjaci za instaliranje i održavanje industrijske opreme, autolimari, kao i inženjeri zaduženi za kontrolu kvaliteta, istraživanje i razvoj.

Lista se ažurira svake godine u skladu sa potrebama tržišta rada. Tako su tokom 2026. na nju dodata pojedina građevinska i industrijska zanimanja, dok su, između ostalih, klasični računovodstveni poslovi uklonjeni iz kategorije zanimanja sa najvećim nedostatkom kadra.

Lakše zapošljavanje i za radnike van EU

Kako bi privukao stručnjake iz inostranstva, Luksemburg je uveo ubrzanu proceduru za poslodavce koji žele da zaposle državljane zemalja van EU.

Za zanimanja koja se nalaze na zvaničnoj listi deficitarnih poslova, nadležna agencija može da izda potvrdu potrebnu za zapošljavanje stranog radnika u roku od pet radnih dana od potvrde prijema zahtjeva.

To otvara mogućnosti i građanima Srbije koji imaju tražene kvalifikacije i odgovaraju zahtjevima poslodavaca. Ipak, ubrzana procedura ne znači automatsko dobijanje radne i boravišne dozvole. Za državljane Srbije i dalje važe propisani uslovi za zapošljavanje i boravak u Luksemburgu.

Visoki troškovi stanovanja mogu biti prepreka

Jedna od prepreka za one koji razmišljaju o preseljenju jesu visoki troškovi života, naročito stanovanja.

Prema istraživanju koje je luksemburško Ministarstvo stanovanja objavilo u junu 2026. godine, kod više od polovine analiziranih stanova mjesečna kirija iznosi između 1.000 i 1.750 evra, dok se za dio stanova plaća više od 2.000 evra.

Riječ je o postojećim ugovorima o zakupu, pa cijene za nove stanare mogu biti drugačije.

Uprkos visokim troškovima, Luksemburg ostaje privlačna destinacija za kvalifikovane radnike, posebno u sektorima u kojima lokalno tržište rada ne može da zadovolji potrebe poslodavaca.

(Mondo)