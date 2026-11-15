Koliko imaju najbogatiji, a koliko najsiromašniji u BiH: Podaci otkrivaju velike razlike u životnom standardu

Dok najbogatijih 10 odsto stanovništva BiH ostvaruje više od trećine ukupnog nacionalnog dohotka, najveći dio budžeta prosječnog domaćinstva odlazi na hranu, stanovanje i energente.

Izvor: ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Posljednja dostupna anketa o potrošnji domaćinstava pokazuje koliko novca građani izdvajaju za osnovne potrebe, dok međunarodne procjene ukazuju na koncentraciju prihoda na vrhu društvene ljestvice.

Prema procjeni Svjetske baze podataka o nejednakosti (World Inequality Database – WID), najbogatijih 10 odsto odraslih stanovnika BiH ostvarivalo je 34,6 odsto nacionalnog dohotka u 2024. godini.

Ovaj podatak odnosi se na dohodak prije poreza i transfera, a ne na platu ili novac koji građani neposredno primaju. Riječ je o modeliranoj procjeni koja uključuje i prihode koji nisu obuhvaćeni klasičnim anketama domaćinstava.

Podaci Svjetske banke, zasnovani na anketi domaćinstava iz 2021. godine, pokazuju drugačiju sliku: najbogatijih 10 odsto stanovništva ostvarivalo je 23,6 odsto ukupne potrošnje po stanovniku.

Razlika između ove dvije procjene posljedica je različitih metodologija i kategorija koje se mjere, ali obje ukazuju na značajnu koncentraciju ekonomskih resursa.

Koliko troši prosječno domaćinstvo u BiH?

Prema posljednjoj objavljenoj Anketi o potrošnji domaćinstava Agencije za statistiku BiH, sprovedenoj od aprila 2021. do marta 2022. godine, prosječno domaćinstvo u BiH mjesečno je trošilo 1.778,76 KM.

Prosječno domaćinstvo imalo je 2,8 članova, a najveći dio novca odlazio je na osnovne životne potrebe.

Za hranu i bezalkoholna pića izdvajano je prosječno 548,59 KM mjesečno, dok su troškovi stanovanja, električne energije, gasa i drugih energenata činili 24,1 odsto ukupne potrošnje.

Struktura mjesečnih izdataka izgledala je ovako:

Hrana i bezalkoholna pića – 30 odsto

Stanovanje, električna energija, gas i energenti – 24,1 odsto

Prevoz – 14,3 odsto

Informacije i komunikacije – 6,5 odsto

Ove četiri kategorije čine gotovo tri četvrtine ukupne potrošnje domaćinstava.

Koliko troše domaćinstva sa jednim, dva ili četiri člana?

Statistika pokazuje i značajne razlike u mjesečnim izdacima u zavisnosti od broja članova porodice.

Jednočlano domaćinstvo u BiH trošilo je prosječno 1.012,44 KM mjesečno, dok su bračni parovi bez djece izdvajali 1.524,31 KM.

Troškovi tročlanih domaćinstava iznosili su prosječno 1.999,61 KM, a četvoročlanih 2.311,79 KM.

Domaćinstva sa pet ili više članova trošila su prosječno 2.715,95 KM mjesečno.

Zanimljivo je da jednočlana domaćinstva najveći dio novca izdvajaju za stanovanje i energente (32,8 odsto), dok kod četvoročlanih porodica najveće učešće imaju hrana i bezalkoholna pića (28,8 odsto).

Koliki dio nacionalnog dohotka pripada najbogatijima?

Prema podacima World Inequality Database, udio najbogatijih 10 odsto odraslih u nacionalnom dohotku BiH iznosio je 34,6 odsto u 2024. godini.

Ista baza procjenjuje da je udio najbogatijih jedan odsto stanovništva u nacionalnom dohotku iznosio oko 9,93 odsto.

Važno je naglasiti da se ovi podaci odnose na udio u ukupnom nacionalnom dohotku, a ne na prosječnu mjesečnu zaradu pojedinaca.

Za precizno poređenje primanja najbogatijih i najsiromašnijih jedan odsto stanovništva potrebni su detaljni podaci o raspodjeli dohotka po percentilima, koji nisu dostupni u posljednjoj objavljenoj anketi o potrošnji domaćinstava u BiH.