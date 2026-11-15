Koliko imaju najbogatiji, a koliko najsiromašniji u BiH: Podaci otkrivaju velike razlike u životnom standardu

Dok najbogatijih 10 odsto stanovništva BiH ostvaruje više od trećine ukupnog nacionalnog dohotka, najveći dio budžeta prosječnog domaćinstva odlazi na hranu, stanovanje i energente.
Posljednja dostupna anketa o potrošnji domaćinstava pokazuje koliko novca građani izdvajaju za osnovne potrebe, dok međunarodne procjene ukazuju na koncentraciju prihoda na vrhu društvene ljestvice.
Prema procjeni Svjetske baze podataka o nejednakosti (World Inequality Database – WID), najbogatijih 10 odsto odraslih stanovnika BiH ostvarivalo je 34,6 odsto nacionalnog dohotka u 2024. godini.
Ovaj podatak odnosi se na dohodak prije poreza i transfera, a ne na platu ili novac koji građani neposredno primaju. Riječ je o modeliranoj procjeni koja uključuje i prihode koji nisu obuhvaćeni klasičnim anketama domaćinstava.
Podaci Svjetske banke, zasnovani na anketi domaćinstava iz 2021. godine, pokazuju drugačiju sliku: najbogatijih 10 odsto stanovništva ostvarivalo je 23,6 odsto ukupne potrošnje po stanovniku.
Razlika između ove dvije procjene posljedica je različitih metodologija i kategorija koje se mjere, ali obje ukazuju na značajnu koncentraciju ekonomskih resursa.
Koliko troši prosječno domaćinstvo u BiH?
Prema posljednjoj objavljenoj Anketi o potrošnji domaćinstava Agencije za statistiku BiH, sprovedenoj od aprila 2021. do marta 2022. godine, prosječno domaćinstvo u BiH mjesečno je trošilo 1.778,76 KM.
Prosječno domaćinstvo imalo je 2,8 članova, a najveći dio novca odlazio je na osnovne životne potrebe.
Za hranu i bezalkoholna pića izdvajano je prosječno 548,59 KM mjesečno, dok su troškovi stanovanja, električne energije, gasa i drugih energenata činili 24,1 odsto ukupne potrošnje.
Struktura mjesečnih izdataka izgledala je ovako:
- Hrana i bezalkoholna pića – 30 odsto
- Stanovanje, električna energija, gas i energenti – 24,1 odsto
- Prevoz – 14,3 odsto
- Informacije i komunikacije – 6,5 odsto
Ove četiri kategorije čine gotovo tri četvrtine ukupne potrošnje domaćinstava.
Koliko troše domaćinstva sa jednim, dva ili četiri člana?
Statistika pokazuje i značajne razlike u mjesečnim izdacima u zavisnosti od broja članova porodice.
Jednočlano domaćinstvo u BiH trošilo je prosječno 1.012,44 KM mjesečno, dok su bračni parovi bez djece izdvajali 1.524,31 KM.
Troškovi tročlanih domaćinstava iznosili su prosječno 1.999,61 KM, a četvoročlanih 2.311,79 KM.
Domaćinstva sa pet ili više članova trošila su prosječno 2.715,95 KM mjesečno.
Zanimljivo je da jednočlana domaćinstva najveći dio novca izdvajaju za stanovanje i energente (32,8 odsto), dok kod četvoročlanih porodica najveće učešće imaju hrana i bezalkoholna pića (28,8 odsto).
Koliki dio nacionalnog dohotka pripada najbogatijima?
Prema podacima World Inequality Database, udio najbogatijih 10 odsto odraslih u nacionalnom dohotku BiH iznosio je 34,6 odsto u 2024. godini.
Ista baza procjenjuje da je udio najbogatijih jedan odsto stanovništva u nacionalnom dohotku iznosio oko 9,93 odsto.
Važno je naglasiti da se ovi podaci odnose na udio u ukupnom nacionalnom dohotku, a ne na prosječnu mjesečnu zaradu pojedinaca.
Za precizno poređenje primanja najbogatijih i najsiromašnijih jedan odsto stanovništva potrebni su detaljni podaci o raspodjeli dohotka po percentilima, koji nisu dostupni u posljednjoj objavljenoj anketi o potrošnji domaćinstava u BiH.