Savjetnik predsednika Ukrajine, Oleksij Arestovič, je u intervjuu iz 2019. godine nagoviJestio izbijanje sukoba između Rusije i Ukrajine.

Arestovičeve prognoze međunarodnih dešavanja, pogotovo kada su u pitanju dešavanja između Rusije i Ukrajine su se pokazale tačnim. On je još 2019. godine najavio izbijanje rata između Ukrajine i Ruske Federacije zbog namjere zvaničnika u Kijevu da zemlja postane članica NATO.

"Rat protiv Rusije će trajati još mjesec, mjesec i po dana, do kraja maja", tvrdi danas Oleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Savjetnik predsjednika Ukrajine ranije je iznosio pretpostavke da bi Rusija mogla da izvrši aneksiju Krima, kao i da će doći do eskalacije nasilja u Donbasu.

"Ne, nećemo govoriti ni o kakvom vremenskom okviru za početak i okončanje rata. Naprotiv, ovo će najvjerovatnije gurnuti Rusiju u veliku vojnu operaciju protiv Ukrajine. Moraće da uništavaju infrastrukturu i razaraju teritoriju", komentarisao je Arestovič 2019. godine pitanje o potencijalnom ulasku Ukrajine u NATO.

On je tada predvidio opkoljavanje Kijeva, ulazak ruskih trupa u Ukrajinu s teritorije Bjelorusije i namjeru da se stvori kopneni koridor između Krima i Donbasa. On je u intervjuu iz 2019. godine gotovo do tančina predvidio kako će izgledati odnos između zvaničnog Kijeva i NATO.

"U slučaju vojnog konflikta između Ukrajine i Ruske Federacije, koji je 99,99 odsto izvjestan, naša država će dobiti pomoć u novcu, oružju, sankcijama i vjerovatno instruktorima za obuku kopnenih snaga. Ali neće biti uvođenja zone zabranjenog leta", poručio je Arestovič.

Predsjednik Ukrajine je do sada u više navrata bezuspješno zahtijevao od NATO uvođenje zone zabranjenog leta.

"Rusija neće ući u direktan sukob sa NATO. S velikom sigurnošću mogu da kažem da će cijena našeg članstva u NATO biti veliki rat s Rusijom. Ako se ne učlanimo, Rusija će nas progutati za 10-12 godina. Uslijediće vazdušni udari i napad kopnenih trupa, koje su raspoređene oko granice. Pokušaće da opkole naše snage oko Donjecka, izvešće napad s Krima i iz Bjelorusije. Biće to pravi rat. Najkritičnije godine su od 2020. do 2022, kao i od 2024. do 2026. godine", rekao je on u intervjuu za Apostrof televiziju.

Sada Arestovič obrazlaže zašto misli da će se rat okončati do kraja maja:

"Rusija je krenula u rat sa više od 90 bataljona i taktičkih grupa. Od toga je više od 30 uništeno ili onesposobljeno za borbu. Sada iz Rusije šalju pojačanja i plaćenike, ali njihova efikasnost je slaba. Kada napadi posustanu, vreme je za kontraudare, i to će ubrzati kraj rata", tvrdi on.

