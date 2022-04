Putin potpisao zakon: U Rusiji zabranjeno izjadnačavati Sovjetski Savez i nacističku Njemačku

Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon po kojem se kažnjava bilo kakav pokušaj izjednačavanja uloga Sovjetskog Saveza i nacističke NJemačke u Drugom svjetskom ratu.

Zakonom je predviđena novčana kazna do 5.000 rublji ili pritvor do 15 dana za pojedince, odnosno do 100.000 rublji za pravna lica.