Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije je rekla da prijeti globalna kriza sa hranom zbog uvedenih sankcija Rusiji.

Izvor: YouTube/printscreen/Sky News

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova odgovorila je na riječi njemačke šefice diplomatije Analene Burbok, koja je optužila Rusiju za predstojeću prehrambenu krizu. Zaharova je rekla da je to posljedica sankcija koje je Zapad uveo Rusiji.

Analena Burbok je ranije rekla da bi moglo da dođe do globalne gladi zbog situacije u Ukrajini, "zbog djelovanja Rusije, isporuke su obustavljene, cijene naglo rastu".

"Cijene rastu zbog sankcija koje je uveo Zapad, pod pritiskom Sjedinjenih Država. Ovo je direktan razlog zašto cijene rastu. Ako to ne razumijete znači ili da je u pitanju vaša glupost, ili namjerno želite da obmanjujete javnost“, napisala je Zaharova na Telegram kanalu.

„A ako uzroke stavimo u širi kontekst, onda je kolaps ukrajinske države takođe djelo Zapada. U tome su učestvovali, između ostalog, i prethodnici gospođe Burbok, koji su se ne samo miješali u situaciju u ovoj zemlji, već su lično pravili unutrašnju i spoljnu politiku Ukrajine“, naglasila je Zaharova.

Ranije je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev, govorio o posljedicama sankcija protiv Ruske Federacije, kada je rekao da bi one dovele do jake međunarodne prehrambene krize koja bi neke zemlje dovela do gladovanja.

