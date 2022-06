Direktor Interpola: Oružje poslato Ukrajini može završiti u rukama kriminalaca

Naoružanje koje se šalje u Ukrajinu za odbrambene potrebe moglo bi završiti u rukama kriminalaca, rekao je danas direktor Interpola Jirgen Stok.

Izvor: AP

Prema njegovim riječima, nakon završetka sukoba u Ukrajini međunarodno tržište moglo bi biti preplavljeno oružjem.

"Kada oružje utihne u Ukrajini, ilegalno naoružanje će se pojaviti na tržištu i to je iskustvo koje imamo iz ranijih sukoba. Kriminalci i sad obraćaju pažnju na to oružje. Kriminalne grupe pokušavaju da iskoriste haotične situacije i dostupnost oružja", naglasio je Stok.

On je istakao da će oružje biti dostupno na kriminalnom tržištu i da to predstavlja izazov za bezbjednosne agencije jer nijedna zemlja ili region ne mogu biti imuni na to što kriminalci djeluju na globalnom nivou.

Stok napominje da se može očekivati priliv naoružanja u Evropi i šire. On je zbog toga od članica Interpola zatražio da iskoriste bazu podataka te organizacije i da prate kretanje oružja.

(Srna)