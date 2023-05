Tramp opet tvrdi da će završiti rat u Ukrajini za dan, ako bude predsjednik

Donald Tramp je pred biračima u Nju Hempširu obećao da će da prekine rat u Ukrajini za 24 sata.

Izvor: Twitter/printscreen/@CBSNews

Bivši predsjednik Amerike Donald Tramp pojavio se na CNN-u prvi put od 2016. godine, a između ostalog govorio je o ratu u Ukrajini odbijajući da odgovori na pitanje da li želi da napadnuta zemlja pobijedi Rusiju.

"Ne razmišljam o tome u smislu pobjeda i poraza, razmišljam u smislu da se to riješi tako da prestanemo da ubijamo sve ove ljude", rekao je Tramp.

Na pitanje novinara da izabere stranu koju bi više volio da pobijedi, bivši predsjednik Amerike je ponovo odbio da da odgovor, ali je obećao da će po povratku na vlast okončati taj rat za 24 časa. Za ruskog predsjednika Vladimira Putina je naveo da je napravio ogromnu grešku i dodao da je "on pametan momak". Donald Tramp se u srijedu uveče, 10. maja, obratio biračima na skupu u Nju Hempširu u organizaciji televizije CNN.

Tom prilikom je iznio svoje tvrdnje o izborima koji su održani 2020. godine, a za nasilje koje se desilo 6. januara na Kapitolu okrivio je druge. Nju Hempšir je savezna država u kojoj se održava jedno od prvih glasanja u američkom izbornom ciklusu. Tramp je u ovoj državi, pred biračima, nastavio da kritikuje bivšeg potpredsjednika Majka Pensa što nije pokušao da poništi rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine.

Tramp je ponovio tvrdnju da su ti izbori bili namješteni. Istakao je da se neće obavezati u vezi prihvatanja rezultata predsjedničkih izbora 2024. godine i naglasio da će to učiniti samo ako bude smatrao "da su to pošteni izbori“. Tramp je takođe branio što je zakašnjelo reagovao na to što su njegove pristalice 6. januara nasilno upale u Kapitol sa ciljem da pokušaju da zaustave izbornu pobedu Džozefa Bajdena.

