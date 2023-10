Nekad prvi saradnik Zelenskog: Arestovič poručuje da će Ukrajina izgubiti još jedan grad

Bivši savjetnik ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog kritikovao vlast.

Izvor: YouTuve/Printscreen/UATV English

Bivši savjetnik ukrajinskog predsjednika upozorio je da kijevske snage neće moći da zadrže Avdijevku, grad u Donjeckoj oblasti u kome se vode žestoke borbe. Do januara ove godine, Aleksij Arestovič je bio savetnik za komunikacije ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, piše "Njuzvik".

On je podnio ostavku nakon što se suočio sa kritikama zbog toga što je rekao da su ukrajinske snage protivvazdušne odbrane oborile rusku raketu koja je 14. januara pogodila zgradu u Dnjepru. Nakon što su ukrajinski poslanici pozvali na njegovu smjenu, Arestovič se izvinio zbog svojih primjedbi, ali je od tada kritikovao kontraofanzivu Ukrajine koja je počela u junu.

Ovog mjeseca Rusija je pokrenula veliku ofanzivu na Avdijevku, koja se nalazi na liniji fronta u istočnoj Ukrajini i smatra se kapijom za grad Donjeck, drugi najveći grad u Ukrajini centar oblasti koji od 2014. godine praktično nije pod kontrolom Kijeva.

Borbe oko Avdijevke su se pojačale poslednjih dana, a britanski vojni obavještajci izveštavaju da Rusi trpe velike gubitke. Međutim, u intervjuu koji je objavio Telegram kanal "Politika Strana", Arestovič je izrazio pesimističan stav. "Moja prognoza je tužna. Siguran sam da postoji velika vjerovatnoća da ćemo izgubiti Avdijevku. Situacija je tragična. Cijela vojska zna da su trupe sa južnog fronta prebačene u Avdijevku", izjavio je on.

"Ovo znači zbogom južnoj ofanzivi. Rusi povlače tri armije iz okoline Kupjanska do Avdijevke i razumemo da će se najvjerovatnije probiti", dodao je on. Njegov stav je u suprotnosti sa razmišljanjem nekih zapadnih analitičara koji su vjerovali da bi Ukrajina mogla da zadrži Avdijevku jer su ruske snage pretrpjele velike gubitke u opremi i vojnicima. Institut za proučavanje rata, istraživački centar sa sjedištem u SAD, citirao je vojnog blogera povezanog sa Kremljom koji kaže da bi poteškoće mogle da doprinesu "pozicionom zastoju" u ruskim ofanzivnim operacijama. Arestovič smatra da bi, ukoliko Avdijevka bude zauzeta, to bila "presuda sistemu" ukrajinske vojske zbog gubitka "sedmog grada po redu".

Arestovič je naglasio da se ukrajinski vojni uspjesi uvijek hvale i da se priča o ruskim gubicima, "ali se uvijek na isti način završava“. Iako su ukrajinske snage zauzele Herson prošlog novembra, nakon organizovanog povlačenja Rusa, ovoljetnja kontraofanziva nije opravdala očekivanja i zauzeta su samo pojedina sela.

