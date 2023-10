Bivši njemački kancelar: Amerikanci su spriječili mir u Ukrajini

Bivši predsjednik njemačke Vlade Gerhard Šreder kaže da su pregovori o mirovnom rješenju između Rusije i Ukrajine u martu 2022. godine propali jer Ukrajincima nije bilo dozvoljeno da postignu kompromis.

Izvor: Shutterstock

Šreder, koji je bio medijator u povezivanju ruske i ukrajinske strane, tvrdi da Amerikanci nisu dozvolili Ukrajincima da postignu mirovni sporazum.

"Na mirovnim pregovorima u Istanbulu u martu 2022. godine sa Rustemom Umerovim (sadašnji ministar odbrane Ukrajine), Ukrajinci se nisu dogovorili o miru jer im to nije bilo dozvoljeno. Za sve o čemu su razgovarali prvo su morali da pitaju Amerikance. Imao sam dva razgovora sa Umerovim, zatim jedan na jedan sa Putinom, pa sa Putinovim izaslanikom. Umerov je otvorio razgovor pozdravom Zelenskog. Kao kompromis za bezbjednosne garancije Ukrajine, predložen je austrijski model ili model 5+1. Umerov je mislio da je to dobra stvar. Pokazao je volju i na ostalim tačkama. On je rekao i da Ukrajina ne želi članstvo u NATO. On je rekao i da Ukrajina želi da ponovo uvede ruski jezik u Donbas. Ali na kraju se ništa nije dogodilo".

Šreder kaže da je njegov utisak je bio da ništa ne može da se desi, "jer je sve ostalo odlučeno u Vašingtonu".

"To je bilo fatalno. Jer rezultat će sada biti da će Rusija biti tješnje vezana za Kinu, što Zapad ne bi trebalo da želi. Vjerujem da Amerikanci nisu željeli kompromis između Ukrajine i Rusije. Sada je slučaj da dva aktera, Kina i Rusija, koje ograničavaju Sjedinjene Države, udružuju snage. Amerikanci vjeruju da su dovoljno jaki da drže obje strane pod kontrolom. Po mom skromnom mišljenju, ovo je greška. Treba samo pogledati koliko je sada rastrzana američka strana. Pogledajte haos u Kongresu", rekao je Šreder u intevjuu za "Berliner zajtung".

Sadašnji predsjednik borda direktora kompanije "Nord stream 2 AG" koja upravlja gasovodom "Sjeverni tok" između Njemačke i Rusije komentarisao je i sabotažu koja je teško oštetila gasovod u septembru 2022. godine. Na pitanje novinara "da li su Amerikanci uništili gasovod", Šreder je odgovorio ovako:

"Zaista ne znam. Postoji samo jedan nagovještaj: Bajden je rekao (Olafu) Šolcu početkom 2022. da Sjeverni tok neće moći postojati ako Rusija napadne Ukrajinu. Iz ovoga svako može izvući svoje zaključke".

(MONDO)